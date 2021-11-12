СБУ оприлюднила частину свідчень Куликовського про тортури у вʼязниці «Ізоляція» в Донецьку

Служба безпеки опублікувала частину свідчень затриманого раніше цього місяця Дениса Куликовського, який був начальником в’язниці «Ізоляція» в окупованому Донецьку.

Чоловік на відео каже, що працював «інспектором охорони» до грудня 2014 року, а потім був призначений на посаду начальника. За словами Куликовського, його завданням було «витягнути правдиві, так би мовити, свідчення». На допитах, як він стверджує, були присутні співробітники російської ФСБ і лікар, щоб «якщо затриманому стане зле, його відкачали».

Куликовський розповів про тортури, які застосовували до ув’язнених, зокрема, катування електричним струмом.

Приморський суд Маріуполя 10 листопада взяв під варту без права застави Дениса Куликовського, затриманого за підозрою в катуванні ув’язнених в незаконній тюрмі угруповання «ДНР».

Суддя Приморського районного суду Маріуполя Олексій Шишилін, озвучуючи матеріали справи, зазначив, що Куликовському інкримінують незаконне утримування громадян, яких затримувало угруповання «МГБ ДНР», та отримання від них інформації із застосуванням насильства.

9 листопада Служба безпеки України підтвердила затримання бойовика незаконного збройного угруповання «ДНР», який очолював незаконну в’язницю «Ізоляція» в окупованому Донецьку.

Письменник, журналіст і колишній бранець угруповання «ДНР» Станіслав Асєєв повідомив раніше 9 листопада, що в Києві затримали причетного до воєнних злочинів у «Ізоляції» Дениса Куліковського, відомого як «Палич».