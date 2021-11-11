Не «Паличем» єдиним. У Покровську розглянуть справу проти творців незаконної тюрьми «Ізоляція»

Дев’ятого листопада в Києві затримано головного підозрюваного в катуваннях заручників в незаконній тюрмі «Ізоляція» в Донецьку Дениса Куликовського на прізвисько «Палич». Суд обрав запобіжний захід: 60 діб тримання під вартою без права внесення застави. А вже 10 листопада суд Покровська розпочав розглядати справу проти керівників «Палича», однак розгляд справи перенесено на 9 грудня. Чому так сталося, Радіо Донбас.Реалії розповів колишній полонений угруповання «ДНР» Дмитро Потєхін.

По справі проходять шестеро підозрюваних, і всі вони займають найвищі сходинки в ієрархії бойовиків, розповів Дмитро Потєхін, який є одним з постраждалих в цій справі.

«Вчора було підготовче засідання, а це вже рівень так званого «заступника міністра оборони «ДНР», так званого начальника спецназу «МГБ «ДНР». Це люди, які в терористичній ієрархії організації займали вищі посади, ніж той же «Палич». Ця справа тільки починається, і вчора мало б бути підготовче засідання, але воно не відбулося через те, що там 36 людей проходять постраждалими, і лише від п’ятьох були заяви з проханням розглядати без їхньої присутності. І я один був у суді», – повідомив Потєхін.

За його словами, така ситуація склалася через те, що не всі постраждалі надали свої заяви на згоду розгляду справи без них або ж не з’явилися на засідання – через це інформування свідків взяла на себе прокуратура.

«Секретар суду обдзвонював всіх, але, на жаль, ніхто не зміг приїхати і лише 5 людей з проханням без їхньої присутності розглядати. Під час цього засідання суддя поцікавилася, чи готова прокуратура взяти на себе запрошення постраждалих і прокурор взяв на себе це зобов’язання. Варто сказати, що для прокурора це також нова справа, бо він дізнався про це засідання буквально за пів години до його проведення, прокурора попросив інший прокурор його замінити», – розповів Дмитро Потєхін.

Складність розгляду полягає ще й у тому, що це вже колективна справа, і саме з цим пов’язані труднощі запуску процесу, тому що потрібна присутність усіх свідків. Щоб запустити процес без постраждалих, від свідків потрібні заяви про розгляд справи без їхньої присутності, наразі ж таку згоду не надали ще 30 людей.

Наступне підготовче засідання має відбутися 9 грудня о 15-й годині в Покровському суді.

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