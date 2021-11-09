СБУ затримала ексочільника в’язниці «Ізоляція» – його звинувачують у катуваннях і вбивствах ув’язнених

Служба безпеки України підтвердила затримання бойовика незаконного збройного угруповання «ДНР», який очолював незаконну в’язницю «Ізоляція» в окупованому Донецьку. Про це Радіо Свобода повідомили в пресслужбі СБУ 9 листопада.

«Контррозвідники СБУ затримали у Києві колишнього бойовика терористичної організації «ДНР», очільника незаконної в’язниці на тимчасово окупованій території Донецької області «Ізоляція». За інформацією СБУ, цей чоловік організовував та брав безпосередню участь у вбивствах і катуваннях протиправно ув’язнених громадян України», – йдеться в коментарі речника СБУ.

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За його даними, чоловіка затримали в рамках провадження за статтями про торгівлю людьми, створення терористичної організації, створення не передбачених законом збройних угруповань, порушення законів та звичаїв війни.

«Наразі стосовно колишнього бойовика проводяться визначені законодавством процесуальні дії. Зокрема щодо його доставки до суду для обрання запобіжного заходу, а також отримання додаткової інформації про його протиправну діяльність», – додали в пресслужбі.

Письменник, журналіст і колишній бранець угруповання «ДНР» Станіслав Асєєв повідомив раніше 9 листопада, що в Києві затримали причетного до воєнних злочинів у «Ізоляції» Дениса Куліковського, відомого як «Палич».

Ексзаступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов повідомив, що Куліковського затримали вночі проти 9 листопада, запобіжний захід йому обиратимуть 10 листопада.

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Приміщення колишнього заводу «Ізоляція» захопили контрольовані Росією угруповання у 2014 році. Пізніше зі слів полонених і заручників, котрі поверталися за обмінами, стало відомо, що в «Ізоляції» діє в’язниця. Існують десятки свідчень про катування там. В Україні Офіс генпрокурора веде кримінальні справи щодо подій у цьому місці.

В’язнями тюрми «Ізоляція» були, зокрема, вчений Ігор Козловський і журналіст Станіслав Асєєв.