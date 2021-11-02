Справа про катування у в’язниці «Ізоляція»: поліція оголосила заочну підозру одному з бойовиків

В управлінні Нацполіції у Донецькій області повідомили, що оголосили заочну підозру так званому «оперуповноваженому «МГБ ДНР» у справі про катування полонених.

«Встановлено, що 34-річний житель Донецька у 2017 році увійшов до складу незаконного воєнізованого формування «МГБ ДНР», яке було створене представниками РФ для силового забезпечення окупації окремих районів Донеччини. Завданням «оперуповноваженого» було виявлення та позбавлення волі проукраїнські налаштованих громадян, а також застосування фізичного та психологічного насильства для отримання необхідних терористам «зізнань». Зловмисник бив і залякував полонених, катував, занурюючи голову людини у ємність з водою тощо. Надалі бойовик доставляв бранців до бази «МГБ» – в’язниці «Ізоляція», де над ними продовжували знущатися, застосовувати тортури, використовували для примусової праці», – повідомили у поліції.

За даними правоохоронців, бойовик «ховався під вигаданим ім’ям», але його особі встановлено, як і потерпілих від його протиправних дій.

«Фігуранту заочно повідомлено про підозру в участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України) та незаконному воєнізованому формуванні (ст. ч. 1 ст. 260 ККУ), у жорстокому поводженні з цивільним населенням, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 ККУ)», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, загалом за порушення законів та звичаїв війни на території бази «МГБ ДНР» (в’язниця «Ізоляція») до відповідальності притягуються 18 осіб, з них вісім так званих «оперуповноважених».

Приміщення колишнього заводу «Ізоляція» захопили контрольовані Росією угруповання у 2014 році. Пізніше зі слів полонених і заручників, котрі поверталися за обмінами, стало відомо, що в «Ізоляції» діє в’язниця. Існують десятки свідчень про катування там.

В Україні Офіс генпрокурора веде кримінальні справи щодо подій у цьому місці.

Читайте також: ОГП повідомив про дві підозри за незаконне утримання українських громадян у підпільній в’язниці «Ізоляція»

В’язнями тюрми «Ізоляція» були, зокрема, вчений Ігор Козловський і журналіст Станіслав Асєєв.