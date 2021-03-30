ОГП повідомив про дві підозри за незаконне утримання українських громадян у підпільній в’язниці «Ізоляція»

Офіс генерального прокурора заявив, що Донецька обласна прокуратура заочно повідомила про підозру двом учасникам «МГБ ДНР», які незаконно утримували українських громадян у підпільній в’язниці «Ізоляція» в окупованому Донецьку.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2016 року і по теперішній час так звані оперуповноважені підконтрольного РФ збройного формування «МГБ ДНР» систематично незаконно позбавляли волі цивільних осіб та утримували їх на території колишнього заводу «Ізоляція» в окупованому Донецьку. Окрім того, підозрювані застосовували до громадян фізичне насилля і тортури, зокрема катування електричним струмом», – йдеться в повідомленні.

В ОГП уточинили, що вказаних осіб підозрюють в участі у не передбачених законом воєнізованих формуваннях, порушенні законів та звичаїв війни, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

Досудове розслідування проводять співробітники слідчого управління Головного управління Нацполіції в Донецькій області.

Наразі встановлено майже 40 цивільних постраждалих осіб, які утримувались у підпільній в’язниці «Ізоляція», додали в ОГП.

Загалом, за даними Офісу генпрокурора, повідомлено про підозру дев’ятьом особам, причетним до незаконного утримання українських цивільних громадян і військових у підпільній катівні.

Полонені часто називають цю в’язницю сучасним концтабором. До початку російської агресії у цехах колишнього заводу ізоляційний матеріалів у Донецьку діяв центр сучасного мистецтва «Ізоляція».

Його приміщення захопили контрольовані Росією угруповання у 2014 році. Пізніше зі слів полонених і заручників, котрі поверталися за обмінами, стало відомо, що в «Ізоляції» діє в’язниця. Існують десятки свідчень про катування там.

В Україні Офіс генпрокурора веде кримінальні справи щодо подій у цьому місці. Наприкінці 2020 року, за словами заступника голови департаменту нагляду за розслідуванням злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Зери Козлієвої, було оголошено про підозру одному з бойовиків із позивним «Палич», який був комендантом тюрми. Зі слів інших екс-полонених відомо, що це – Денис Куликовський.

В’язнями тюрми «Ізоляція» були, зокрема, вчений Ігор Козловський і журналіст Станіслав Асєєв.