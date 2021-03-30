«Толстый», «Бут» и «Ермак» ‒ трое сотрудников тюрьмы «Изоляция» в оккупированном Донецке оказались гражданами России. Это Юрий Кривонос, Владимир Бутенко и Руслан Еремичев: им выдвинуты обвинения украинским следствием, а с помощью расследовательского сообщества Bellingcat было установлено их российское гражданство, сообщил журналист и эксперт Украинского института будущего, бывший пленный Станислав Асеев.

Паспорта России «Толстый», «Бут» и «Ермак» получили в 2019 году в Ростовской области ‒ видимо, по упрощенной процедуре для жителей оккупированных территорий Донбасса. Станислав Асеев рассказал в эфире Радио Донбасс.Реалии, что видел всех троих подозреваемых, будучи узником «Изоляции».

«Это очень жестокие люди, они причастны к пыткам, унижениям человеческого достоинства (побои я даже не беру в рассчет, хотя к побоям они тоже причастны) и, вероятнее всего, к изнасилованиям. С помощью Bellingcat установили российское гражданство этих людей, а их данные установило украинское МВД – они провели колоссальную работу, на протяжении года опрашивали пленных и установили весь состав администрации «Изоляции». После того, как этим людям было выдвинуто подозрение, мы благодаря источникам Bellingcat установили их российское гражданство. Всех людей проверили на наличие российского гражданства, и только у этих троих оно оказалось, – рассказал Станислав Асеев. – На сегодня мы имеем полный спектр доказательств, начиная от отчетов Управления по правам человека ООН и заканчивая опознательными показаниями пленников. А теперь эти люди предстают как российские граждане».

Следствие Украины располагает информацией о пяти десятках лиц, связанных с функционированием этой тюрьмы, сообщал ранее начальник управления Департамента Офиса генерального прокурора по расследованию преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Андрей Лещенко. По состоянию на конец января 2021 года обвинение было предъявлено пятерым из них, и Лещенко анонсировал новые процессуальные шаги по этим делам.

По словам прокурора, обвинения по делам «Изоляции» открывают возможность привлечь к ответственности в международных судах и тех, хто контролировал территорию.

«Существует такое понятие, как «форма командной ответственности», оно отсутствует в нашем национальном законодательстве. Что это значит: если человек знает, что в отношении пленного или гражданского происходили какие-то насильственные действия, но он не прекратил это или не привлек к ответственности людей, которые совершали эти преступления, то этот человек считается соисполнителем этого преступления. Это дает возможность Международному уголовному суду привлекать к ответственности людей, которые фактически не совершали пыток, изнасилований или убийств, но знали о том, что такие события происходят на территории, находящейся под их контролем или их ответственностью», – объясняет Андрей Лещенко.

Россия до сих пор не признает существование тюрьмы «Изоляция». Это вопрос, по словам членов Трехсторонней контактной группы, поднимается на встречах ТКГ, но российская сторона на него никак не реагирует.

«Я не понимаю, почему представители ОБСЕ в Минской Трехсторонней контактной группе (имею в виду гуманитарную подгруппу) до сих пор этот вопрос не поставили таким образом, чтобы он был решен. Ведь «Изоляция» – довольно известная «секретная» тюрьма. И собственно, ни для кого не секрет, что заключенных в этой говорит руководитель Центра гражданских свобод Александра Матвийчук.

В 2014 году российские гибридные силы захватили территорию музея современного искусства (бывшего завода изоляционных материалов) и устроили там тайную тюрьму. О содержании и пытках там неоднократно заявляли освобожденные из плена.

Российская «Википедия» уже несколько месяцев пытается удалить статью про тюрьму «Изоляция», мотивируя это ссылками на украинские источники.

По данным Офиса генпрокурора Украины, эту тюрьму прошли не менее 3500 человек, 1600 из которых – гражданские.

На последнем саммите «нормандской четверки» в декабре 2019 года стороны договорились об открытии доступа Красному Кресту ко всем удерживаемым в ОРДЛО, но гуманитарная организация до сих пор не была к ним допущена – ни в «Изоляцию», ни в другие тюрьмы.

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