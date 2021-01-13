Чому російська «Вікіпедія» заблокувала статтю про тюрму «Ізоляція» і чи залишить її після звернень?

Російська «Вікіпедія» намагається видалити статтю про незаконне місце утримання людей в окупованому Донецьку – тюрму «Ізоляція». Колишні бранці проросійських угруповань називають цю в'язницю найстрашнішим і найжорстокішим місцем на окупованих територіях. Наразі матеріал про «Ізоляцію» перебуває на обговоренні адміністраторів «Вікіпедії» – вони визначають чи є ця інформація важливою для суспільства?



Навесні 2014 року донецький музей сучасного мистецтва «Ізоляція» був захоплений підконтрольним Росії угрупованням «ДНР» – і там облаштували неофіційну в’язницю-катівню. За це, зокрема, в Україні зараз судять Романа Лягіна, прибічника російських гібридних сил і керівника так званої «ЦВК ДНР», яка провела навесні 2014-го псевдореферендум за відділення Донецька від України. А колишньому коменданту тюрми Денису Куликовському висунуте заочне обвинувачення.



Розповіді колишніх заручників переповнені моторошними подробицями тортур, пережитих ними в «Ізоляції». Свідчень про цю тюрму – десятки у провідних медіа України і Європи. А Фонд сучасного мистецтва ІЗОЛЯЦІЯ, приміщення та майно якого захопили російські гібридні формування, тепер не лише намагається «через культурні проекти стимулювати системні зміни в українському суспільстві», а й веде боротьбу з Києва, щоб про страшну незаконну в'язницю в окупованому Донецьку знали у світі.



Конфліктна ситуація з «Вікіпедією» триває вже не перший місяць, кажуть у Фонді. Один із адміністраторів російської Вікіпедії – Grig siren-у – додав тег «до видалення», бо, на його думку, зміст статті не є важливим.

На погляд адміністратора немає посилань на «нейтральні» та «міжнародні джерела». Хоча насправді серед джерел є, наприклад, звіт верховного комісара ООН з прав людини

«Після невеликої дискусії він пояснив свою позицію тим, що «відбувається інформаційна агресія, і все це – пропаганда». Також, що українські джерела в статті все «брешуть і є зацікавленою стороною у конфлікті». Так само, на погляд цього адміністратора, немає посилань на «нейтральні» та «міжнародні джерела». Хоча насправді серед джерел є, наприклад, звіт верховного комісара ООН з прав людини», – розповіли у Фонді ІЗОЛЯЦІЯ Радіо Донбас.Реалії.

Серед джерел, на які послалися автори статті у Вікіпедії – також є інтерв'ю звільнених із полону бранців цієї в'язниці угруповання «ДНР», записані журналістами Радіо Свобода та BBC.

Коли ж Фонд запропонував адміністратору російської «Вікіпедії» залишити лише західні ЗМІ в першоджерелах, той теж відповів відмовою, оскільки на його думку – «вони також є пропагандою проти Росії».

За що хочуть вилучити статтю?



Що означає примітка «на вилучення» на статті про «днрівську» в’язницю «Ізоляція»?

Адміністратор російської «Вікіпедії» «Вензор» розповів нам, що наразі стаття «Изоляция Тюрьма» перебуває на обговоренні. Тобто, пояснив він, колектив редакторів радиться, як матеріал можна доопрацювати, щоб його дійсно не видалили.

Багато росіян прискіпливі до цих термінів: «бойовики ДНР», «проросійські сепаратисти»

«У цій статті велика проблема – вона не нейтральна. Це ж російська «Вікіпедія», і багато росіян прискіпливі до цих термінів: «бойовики ДНР», «проросійські сепаратисти». Свідчення полонених – це первинне джерело, а «Вікіпедія», зазвичай, пишеться на вторинних та третинних джерелах. Якісним джерелом вважається аналітика від якогось експерта, а не свідчення людей, які були в цій тюрмі», – каже адміністратор російської «Вікіпедії» «Вензор».



Щодо джерел, на які посилаються автори статті, то за словами «Вензора», мова йде про російсько-український конфлікт, тому ці ЗМІ не можуть бути нейтральними у поданні інформації.

Також адміністратор зазначив, що, реєструючись як автор, «Ізоляція» також припустилася помилок, які тепер впливають на її репутацію.

Колективні акаунти в усіх мовних розділах «Вікіпедії» заборонені, це сприймається, як пропаганда

«Автор прийшов і заявив: «Ми прийшли, щоб вести пропаганду. До таких авторів погане ставлення. Вони зареєструвалися під назвою «Ізоляція», як і сама назва сторінки. Це вже демонструє, що людина прийшла заради однієї теми, щоб її пушити. Крім того, колективні акаунти в усіх мовних розділах «Вікіпедії» заборонені, це сприймається, як пропаганда», – пояснює «Вензор».

Що роблять автори?



Тож, наразі, автори знову вимушені редагувати статтю.

За інформацією Фонду ІЗОЛЯЦІЯ, в інших мовних розділах також були вимоги виправлень, але там тривають перемовини про коректні зміни.

Представники української «Вікіпедії» пропонували об’єднати статті про тюрму «Ізоляція» зі статтею про Фонд. А англійська «Вікіпедія» одразу змінила назву з «тюрми Ізоляція» просто на «Ізоляцію».

Такі речі одразу сприймаються як агресія, намагаються бути стертими з пласта публічної пам'яті, щоб не порушувати струнку модель пропагандистського світу

«Вікіпедія» – це не наш сайт, де ми можемо розміщувати будь-яку інформацію. Чи текст відповідає стандартам «Вікіпедії»? У теорії, ми не мали б додавати цю статтю, бо ми є «зацікавленою стороною», а це суперечить правилам «Вікіпедії». Однак я досить довгий час не мав контакту з росіянами й вже забув, що такі речі одразу сприймаються як агресія, інформаційна атака, обростають теоріями змови та намагаються бути стертими з пласта публічної пам'яті, щоб не порушувати струнку модель пропагандистського світу», – пояснюють у Фонді ІЗОЛЯЦІЯ.



За словами адміністраторів російської «Вікіпедії», навіть, якщо у них стаття «Изоляция Тюрьма» буде вилучена, це не вплине на поширення її в інших мовних розділах.



«Ізоляція» – це не той кейс, щоб вилучати інформацію глобально», – каже «Вензор».

Чи допомагає «Вікіпедія» нести правду в часи інформаційної війни?

Директорка громадської організації «Детектор медіа» Галина Петренко вважає, що енциклопедія, як і інші інтернет-платформи на кшталт Youtube, Facebook, тощо – не є ідеальною платформою для інформаційного опору.



«На різних платформах є свої правила та своя політика. І ми часто стикаємося з тим, що якийсь контент за їхніми правилами не може бути розміщений. Часто бувають випадки, коли українська компанія намагається виправити про себе некоректну інформацію, але це не проходить модерацію редакторів. Компанія стверджує, що вона краще знає про себе, але представників «Вікіпедії» це не хвилює. Тож, коли доходить вже до таких дратівливих питань, як інформаційна війна, то ці механізми не є ідеальними», – каже Галина Петренко.

Після того, як Радіо Донбас.Реалії звернулися за коментарями до представників «Вікіпедії», на сторінці обговорення про вилучення статті «Изоляция Тюрьма» з’явився новий коментар від редакторів: «Трохи почистив і спробував привести до нейтральності. Одіозні слова типу «сепаратист» та «бойовик» прибрав. Тема важлива. Статтю варто «причесати» та залишити. Не про кожну в'язницю пишуть у звітах Управління Верховного комісара ООН з прав людини. Публікацій в західних ЗМІ вистачає».

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