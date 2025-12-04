Командування повідомляє про 51 боєзіткнення на Покровському напрямку за день

На лінії фронту від початку доби відбулося 154 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні на 22 годину 4 грудня.

Російська армія завдала авіаудару, атакувала керованими авіабомбами та здійснила 98 обстрілів на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. На Південно-Слобожанському напрямку, за зведенням, українські війська зупинили чотири російських атаки в районах Ізбицького, Приліпки та Синельникового.

Командування зазначає, що російські війська не проводили наступальних дій на Куп’янському та Краматорському напрямках від початку доби.

На Лиманському російські загарбники дев’ять разів атакували позиції ЗСУ, триває одне боєзіткнення. На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 11 російських атак, триває один бій.

Читайте також: «Зараз загроза для Гуляйполя більша, ніж вона була весь цей час». Що відбувається?

Російська армія 15 разів атакувала українські позиції на Костянтинівському напрямку, зосередивши основні зусилля в районах Щербинівки, Плещіївки, Олександро-Шультиного, Костянтинівки, Миколайпілля, Торського та в напрямку Берестка і Софіївки.

«На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 51 раз намагалися прорвати нашу оборону у районах Шахового, Нового Шахового, Червоного Лиману, Мирнограда, Вільного, Новоекономічного, Родинського, Новопавлівки, Покровська, Світлого, Котлиного, Удачного, Молодецького, Дачного. У чотирьох локаціях бойові зіткнення тривають дотепер», – йдеться в зведенні.

Генштаб також зафіксував 19 російських атак на Олександрівському напрямку, ЗСУ відбили всі атаки.

Сили оборони відбили 12 російських атак на Гуляйпільському напрямку та зупинили російську спробу прорвати позиції ЗСУ на Оріхівському.

Штаб додає, що на Придніпровському напрямку російська армія здійснила «марну спробу» просунутися в напрямку Антонівського мосту.





Наприкінці листопада американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті зазначив, що російська пропаганда поширює заяви президента РФ Володимира Путіна, намагаючись створити враження, що українська лінія фронту нібито «скоро обвалиться». Але, за оцінкою аналітиків, ці твердження не мають під собою підстав й спрямовані на те, щоб змусити Україну й західних союзників погодитися на умови Кремля, яких Росія не здатна досягти у військовий спосіб.

1 грудня Міноборони РФ на своїх ресурсах заявило про нібито захоплення Покровська. Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) зібрав заяви та дані, що спростовують окупацію міста.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.



