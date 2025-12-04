ФСБ заявила про арешт військового ЗСУ в справі про загибель псковських десантників у Чечні в 2000-му

Російська Федеральна служба безпеки заявила про арешт трьох підозрюваних у нападі на псковських десантників у Чечні в 2000 році у складі групи ічкерійських командирів Шаміля Басаєва та Аміра Хаттаба. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Кавказ.Реалії.

У їхньому числі, як стверджує спецслужба – український громадянин Чингіз Савченко, військовий Збройних сил України. Всіх трьох заарештували, докази їхньої провини не надавалися.

За офіційними даними, 46-річного українця Савченка затримали в Смоленській області – спочатку за протидію «спеціальній військової операції» (так влада Росії називає повномасштабну війну проти України). Ще двоє обвинувачених – 49-річні Ілхом Шукуров та Рустам Мурзагішієв; першого затримали в Татарстані, другого – в Карачаєво-Черкесії. Затримання відбулося 2 грудня.

Заарештованим інкримінують статті про участь у банді, збройному заколоті та посяганні на життя військовослужбовців.

Федеральний російський телеканал «РЕН ТВ» опублікував кадри оперативної зйомки ФСБ: на записі Савченко, на відміну від інших затриманих, у момент пред’явлення звинувачень вже перебуває за ґратами і представляється уродженцем Маріуполя Донецької області України. За яких обставин його затримали спочатку – невідомо.

29 лютого 2000 року біля села Улус-Керт у Чечні практично повністю загинула шоста рота 104-го парашутно-десантного полку 76 повітряно-десантної дивізії з Пскова. За офіційною версією, десантники вступили в бій з загоном Басаєва і Хаттаба, що перевершував їх за чисельністю. Загинули 84 із 90 військових. Бій став пропагандистським міфом, йому присвячені книги, пісні, за мотивами подій зняті телесеріали та фільми.

Російський правозахисник Олександр Черкасов вважає, що причиною загибелі псковських десантників став артилерійський вогонь з боку своїх. На його думку, у цьому могло бути винним командування.



