В окупованому Судаку силовики РФ затримали кримську журналістку Ленору Дюльбер

В окупованому Судаку російські силовики затримали і відвезли до Сімферополя кримську журналістку та політологиню Ленору Дюльбер – після обшуків у її будинку рано вранці 4 грудня. Про це, як інформує проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії, повідомила кримська правозахисниця Лутфіє Зудієва, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, а також громадське об'єднання «Кримська солідарність».

Згідно з повідомленням Зудієвої, обшук відбувся за ухвалою підконтрольного РФ Київського районного суду.

Як додав Рефат Чубаров, Дюльбер відвезли в управління ФСБ у Криму та Севастополі. На його думку, такі дії силовиків РФ свідчать про «посилення репресій та тиску на кримськотатарський народ».

«Чергове вторгнення та обшук в окупованому Криму, цього разу спрямовані проти відомої дослідниці та журналістки, свідчать про подальше посилення репресій та тиск на кримськотатарський народ з метою придушення його волі та витіснення кримських татар за межі рідного Криму», – написав Чубаров.

Як пише «Кримська солідарність», під час обшуку, в якому брали участь близько 20 озброєних осіб, увагу силовиків РФ привернули навчальні записи Ленор Дюльбер. Вони також оглянули її телефон та забрали комп’ютер.

У зв’язку з чим проводився обшук та затримання Дюльбер, не повідомляється. Офіційних коментарів російських силовиків наразі немає.

Ленора Дюльбер – політологиня, соціологиня, журналістка та кримськотатарська активістка. Веде популярне токшоу «Меркез», виступила співавторкою монографії-соціологічного дослідження «Кримські татари в умовах трансформації політичного простору».