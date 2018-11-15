ФСБ затримала кримськотатарську активістку поблизу пункту пропуску «Чонгар» – Смедляєв

На адміністративному кордоні між окупованим Росією Кримом і материковою частиною України співробітники російської Федеральної служби безпеки затримали кримськотатарську активістку і політолога Ленору Дюльбер, повідомив голова ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв.

Інших подробиць наразі немає.

Російські силові структури не коментують ситуацію, вказує сайт проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Після анексії в Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».

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