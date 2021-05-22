«Росія не мати, а мачуха». Кримчани скаржаться на Путіна та його друзів, які обгородили окупований Крим парканами

Путін подарував друзям увесь Крим – розповіли Радіо Свобода журналісти російської «Нової газети». Другові Ротенбергу дістався княжий палац «Дюльбер», а другові Ковальчуку – маєток українського президента-втікача Януковича. Обоє друзів Путіна оселяться неподалік його дачі, в заповідниках. Від кримчан вони відгородилися шестиметровими парканами. Чим володіють товариші Путіна в тимчасово окупованому Криму – читайте в матеріалі.

Навесні 2021 року журналісти «Нової газети» приїхали до Криму, щоб з’ясувати, кому як живеться за Росії. Поряд із колишніми володіннями Януковича на мисі Айя, що на південному узбережжі, побачили низку автобусів для будівельників.

– А чиє будівництво там триває? Хто власник? – запитав журналіст Іван Жилін.

– Путін, – відповів йому охоронець.

Робітник із Білорусі Віктор розповів, що господар дачі приїжджав перевірити хід будівництва.

– Дні чотири тому був. Приїхав сам на крученій «Мітсубісі». Він же не виходить, не розмовляє ні з ким. Приїхав, перевірив.

– У сенсі, сам Володимир Володимирович (Путін – ред.) був?

– Володимир Володимирович був. Сам приїжджав.

Це друзі Володимира Путіна, яким він подарував Крим як компенсацію за санкції

2016 року компанія, пов’язана з родиною Януковича, передала право власності на маєток у заказнику на мисі Айя фірмі, близькій до банку «Росія». Найбільший акціонер цього банку – друг Путіна Юрій Ковальчук. Ми надіслали йому запит, поцікавилися, чи не він придбав дачу.

Юрій Ковальчук придбав у Криму всі найкращі виноробні, десятки тисяч гектарів земель та приватний маєток Януковича

«Це друзі Володимира Путіна, яким він подарував Крим як компенсацію за те, що вони почали там працювати, потрапивши під санкції. Юрій Ковальчук втратив 512 мільйонів доларів через санкції, які наклали США на банк «Росія», але він придбав у Криму всі найкращі виноробні, він придбав десятки тисяч гектарів земель на Південному узбережжі Криму. Там кожен гектар золотий. Він придбав приватний маєток, який колись починав будувати президент Янукович», – розповідає Іван Жилін.

2018 року нові власники орендували додаткову землю поряд із будинком. За гектар пляжу в бюджет Севастополя платять стільки, скільки коштує оренда двокімнатної квартири. 490 доларів на місяць за теперішнім курсом. Це дані з аукціону. Журналіст, якому робочі розповіли, що це дача Путіна, все ж таки вважає, що її власник – Ковальчук.

«Я не вірю в те, що це дача Путіна, з простої причини, бо у Путіна є дача в Криму: у нього є дача в Оливі. Навіщо йому друга дача?!» – каже Жилін.

Коли ми віддавали голоси за приєднання Криму до Росії, думали, що повертаємося до матері, а зрозуміли, що повернулися до мачухи

Селище Олива – за 20 кілометрів від мису Айя. Поряд розташована офіційна дача Путіна. За України там було кілька державних дач – Росія їх націоналізувала.

Радіо Свобода вже розповідало про ці маєтки з льодовим палацом та вертолітним майданчиком у морі. Сусіди Путіна – колишні співробітники КДБ, які охороняли державні об’єкти та оселилися поблизу.

«Коли ми йшли на референдум (не визнаний більшістю світу – ред.) і віддавали голоси за приєднання Криму до Росії, ми думали, що повертаємося до матері, а поживши якийсь час, ми зрозуміли, що повернулися до мачухи. На жаль, ставлення до нас недостатньо належне», – жаліється житель Оливи, колишній співробітник спецслужб Борис Сулімов.

Людей хочуть кудись переселяти, щоб вони не муляли очі важливим особам, які приїжджають відпочивати на дачі

Місцеві жителі обурені, бо навколо держдач установили охоронну зону завширшки один кілометр. До неї потрапило селище. Через це колишні співробітники спецслужб не можуть оформити свої ділянки та будинки за російським законодавством. Продати, подарувати чи заповісти майно неможливо.

«Людей хочуть кудись переселяти, щоб вони не муляли очі важливим особам, які приїжджають відпочивати на дачі. Але про це ніхто (відкрито – ред.) не говорить. Людей втомила ця невідомість. Вони живуть у підвішеному стані у своєму власному майні», – пояснює журналістка російської «Нової газети» Надія Ісаєва, яка відвідувала Оливу.

На одній із дач, яку тепер займає Путін, раніше зупинявся перший президент незалежної України Леонід Кравчук. Він не пам'ятає там розкошів.

У порівнянні з тим, що має Путін, це собачі будки, а не дачі

«Я відпочивав на одній із дач, здається, на шостій. Там навіть кондиціонера не було. Потім поставили старенький радянський кондиціонер. До цього ж там відпочивали члени політбюро ЦК КПРС. Москва! У порівнянні з тим, що він (Путін – ред.) там має, це називалось «собачі будки», а не дачі. Я вам говорю. Там навіть паркету достойного не було, він тріщав з усіх боків», – згадує перший український президент.

Я б не повірив цьому Навальному про Геленджик, якби не бачив у мене під вікном, як усе це забудовується

Держдачі та сусідній санаторій ФСБ (колишній санаторій «Таврія» олігарха Ігоря Коломойського) відгородили від південнобережної траси шестиметровим парканом. Місцевих жителів не пускають на пляж, а за похід у гори можуть оштрафувати.

«Я б не повірив цьому Навальному про Геленджик (розслідування про так званий палац Путіна – ред.), якби не бачив у мене під вікном, як усе це забудовується. Я служив за радянських часів, коли були лише штахетники у два з половиною метри (дерев’яний паркан – ред.). Це була територія, що охороняється», – обурюється житель Оливи, колишній співробітник спецслужб Анатолій Однобоков.

«Тепер це уже не буде секретом: я є бенефіціаром», – заявив про палац під Геленджиком бізнесмен, друг Путіна Аркадій Ротенберг.

Це сталося після масових мітингів у Росії, які відбулися через кілька днів після публікації фільму Олексія Навального «Палац для Путіна. Історія найбільшого хабаря».

Мені дуже подобається цей бізнес, готельний бізнес. У мене є деякі об'єкти в Криму

Ротенберг назвав своїми і деякі кримські оздоровниці.

«Мені дуже подобається цей бізнес, готельний бізнес. У мене є деякі об'єкти в Криму», – сказав бізнесмен.

«Деякі об’єкти» – це санаторій «Дюльбер». Пам’ятка культури та історії, колишній княжий палац, що за України належав управлінню справами Верховної Ради. Кримська влада його націоналізувала, а потім продала.

Так само Ротенберг отримав санаторії «Місхор» і «Ай-Петрі». До анексії це була приватна власність «Укрпрофоздоровниці». Ще спаринг-партнеру Путіна з дзюдо дістався санаторій «Жемчужина». Назва виправдана, бо навпроти нього – кримська пам’ятка «Ластівчине гніздо». Санаторій – державна власність України, раніше ним розпоряджалася фіскальна служба. Тепер, за інформацією РБК, замість нього хочуть звести спа-готель.

Подобається тут, у Криму, такий острів Сарич

«Я люблю у Криму відпочивати. Я сюди й сім'ю привожу, і з дітьми із задоволенням тут відпочиваємо. Мені подобається і в Ялті: там можна погуляти. Подобається тут, у Криму, такий острів Сарич», – розказував друг Путіна в інтерв’ю російській журналістці Наїлі Аскер-заде.

Сарич – це не острів, а мис. Найпівденніша точка України. Як з’ясували видання «Проєкт» та «Нова газета», Ротенберг будує там свій палац. Кілька поверхів, тисячі квадратних метрів, власний пляж та гектари заповідного лісу навколо. Володіння Ротенберга лежать між імовірною дачею Ковальчука та державною – Путіна.

Кримська прокуратура, розташована на материковій Україні, керує розслідуванням про незаконне захоплення та націоналізацію державного майна. Зокрема резиденцій, дач і санаторіїв.

Уже оголошені підозри двом керівникам окупаційних органів за вчинення дій із захоплення та націоналізації державного майна України

«За наслідком розслідування кримінального провадження вже оголошені підозри двом керівникам окупаційних органів за вчинення дій із захоплення та націоналізації державного майна України. Були направлені інформаційні повідомлення до Офісу прокурора міжнародного кримінального суду про вчинення порушень Женевської конвенції, тобто руйнування та захоплення майна, не виправдані військовою необхідністю», – повідомив Радіо Свобода начальник відділу прокуратури АР Крим та міста Севастополя Єгор Рєбров.

Державні установи, чиє майно захоплене у Криму, можуть позиватися до міжнародних арбітражів – пояснили нам у МЗС. 1998 року уряди України та Росії домовилися про заохочення та взаємний захист інвестицій. Ця угода передбачає компенсації з боку порушника. У МЗС України немає інформації, що хтось звертався до арбітражів із приводу державних резиденцій та санаторіїв.