Палац не лише для Путіна: маєтки можновладців України, знайдені журналістами

Фільм очолюваного російським опозиційним політиком Олексієм Навальним «Фонду боротьби з корупцією» «Палац для Путіна» не лише збурив суспільство в Росії, а й дав привід пригадати – чого встигли для себе набудувати українські політики та високопосадовці. Багато українців змогли побувати у «Межигір'ї» та побачити розкоші резиденції президента-втікача Віктора Януковича. Втім це не найбільший і не найдорожчий маєток серед осель можновладців України.

Кононенко. «Царське село»

Володіння близького соратника п'ятого президента України, колишнього народного депутата від «Блоку Петра Порошенка» Ігоря Кононенка привернули увагу розташуванням. Журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») дізналися, що Кононенко є власником маєтку площею близько гектара прямо посеред столиці, у районі, який називають «Царське село».

На території площею близько гектара розмістився чималий будинок, тенісний корт, сад і будиночок для охорони.

Шокін. Палац для доньки

Маєтком на майже 900 квадратних метрах колишній генпрокурор Віктор Шокін володів до літа 2014 року, хоча у своїй декларації цього не відобразив. А вже через місяць після призначення на посаду заступника генпрокурора подарував цей розкішний будинок та землю під ним своїй дочці, Вероніці-Анастасії Гриневич. На момент дарування їй був лише один рік. Про це дізналися журналісти програми «Схеми».

Про те, що Віктор Шокін – офіційний батько цієї дівчинки, прямо вказано у договорі дарування маєтку, який журналістам програми вдалось знайти. Від імені дитини договір підписувала її мати – Оксана Гриневич. Вона також володіє кількома земельними ділянками та будинком на майже 300 квадратів у селі Пилява Київської області. Пилява розташована неподалік від Сухолуччя, яке свого часу вподобав для мисливства Віктор Янукович.

Кацуба. Псевдобароко у три поверхи

У селі Хотянівка під Києвом куратор закупівлі так званих «веж Бойка», ексзаступник голови «Нафтогазу» та колишній народний депутат від «Партії регоінів» Сергій Кацуба звів собі розкішну оселю. Величезна будівля виконана у стилі псевдобароко. Про це йдеться у спільному розслідуванні програми Радіо Свобода «Схеми» й «ЕспресоТВ».

Згідно з земельним кадастровим реєстром, ділянка оформлена на Наталію Кацубу – матір Сергія Кацуби.

Ахметов. Палац у сосновому лісі

Найбагатша людина України Рінат Ахметов побудував справжній триповерховий палац посеред соснового лісу в селищі Плюти під Києвом. Палац вдалося зняти за допомогою дрона. Відео опублікувало видання «Страна».

Особняк прикрашають мармурові скульптури. Поруч розташовані два фонтани в античному стилі. Крім основного будинку там розташовані ще кілька будівель. На території є басейн, джакузі і кілька лазень. Галявини маєтку встелені зеленими килимами з трави, на клумбах ландшафтний дизайн. Як повідомляють, 25 гектарів території оточує подвійний паркан, навколо – густий сосновий ліс.

Порошенко. «Білий дім»

Триповерховий палац п'ятого президента України Петра Порошенка стоїть на узбережжі річки Козинки. Будинок виконаний у класичному стилі. Він привернув до себе увагу зокрема тим, що нагадує Білий дім у США, або ж Міністерство закордонних справ України, розповідає «Українська правда».

Доповнюють ансамбль два трохи менших будинки на відстані від центрального. Також на ділянці у понад 2 гектари є лазневий комплекс, дві альтанки біля води та колонада, а також каплиця.

Медведчук. Єдиний офіційний

Маєток у Пущі-Водиці під Києвом має очільник «Опозиційної платформи – За життя», народний депутат Віктор Медведчук. Його власністю є ділянка 6,16 гектара, на якій розташована резиденція загальною площею майже 3 тисячі кваратних метрів.

Історія цієї ділянки дуже схожа на історію «Межигір’я» Віктора Януковича. Вона була частиною земель під державними дачами у «Пущі-Водиці». У 2002 році Кабмін розпорядився вилучити у Пущі більше ніж 22 гектари на користь «Динамо» Київ», а вже у 2003-му понад 6 гектарів із них викупив Віктор Медведчук, розповідає Слідство.Інфо.

Іванющенко. Український «Версаль»

Український «Версаль» – таку неофіційну назву отримав об'єкт у Конча-Заспі, будівництво якого журналісти приписували колишньому соратнику Віктора Януковича, колишньому народному депутату від «Партії регіонів» Юрієві Іванющенку ще з 2014 року. Розкішною є не лише архітектура центрального палацу, а й дизайн території у 40 гектарів. Тут розташувалися: оранжерея, кіноконцертний зал, лазневий комплекс, штучні озера та власний причал.

Маєток зареєстрований як комплекс у складі житлової малоповерхової забудови та об’єктів адміністративно-офісного та рекреаційного призначення. Журналісти програми «Наші гроші» розповідали, що 15 тисяч квадратних метрів «палацового комплексу», а також низку земельних ділянок переписали на іноземця Пауло Урфера. При цьому частина ділянок, на яких не розташовані будівлі, за даними розслідувачів, залишились оформленими на компанії з орбіти впливу Іванющенка. Сам Юрій Іванющенко втік із України після Революції гідності і перебуває в розшуку.