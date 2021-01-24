Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
24 січня 2021, Київ 09:39
Політика

Палац не лише для Путіна: маєтки можновладців України, знайдені журналістами

Куратор закупівлі так званих «веж Бойка» Кацуба звів собі під Києвом оселю у стилі псевдобароко

Фільм очолюваного російським опозиційним політиком Олексієм Навальним «Фонду боротьби з корупцією» «Палац для Путіна» не лише збурив суспільство в Росії, а й дав привід пригадати – чого встигли для себе набудувати українські політики та високопосадовці. Багато українців змогли побувати у «Межигір'ї» та побачити розкоші резиденції президента-втікача Віктора Януковича. Втім це не найбільший і не найдорожчий маєток серед осель можновладців України.

Колишня резиденція експрезидента України Віктора Януковича «Межигір’я»
Колишня резиденція експрезидента України Віктора Януковича «Межигір’я»

Кононенко. «Царське село»

Володіння близького соратника п'ятого президента України, колишнього народного депутата від «Блоку Петра Порошенка» Ігоря Кононенка привернули увагу розташуванням. Журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») дізналися, що Кононенко є власником маєтку площею близько гектара прямо посеред столиці, у районі, який називають «Царське село».

«Царське село» на Печерську у Києві
«Царське село» на Печерську у Києві

На території площею близько гектара розмістився чималий будинок, тенісний корт, сад і будиночок для охорони.

Шокін. Палац для доньки

Маєтком на майже 900 квадратних метрах колишній генпрокурор Віктор Шокін володів до літа 2014 року, хоча у своїй декларації цього не відобразив. А вже через місяць після призначення на посаду заступника генпрокурора подарував цей розкішний будинок та землю під ним своїй дочці, Вероніці-Анастасії Гриневич. На момент дарування їй був лише один рік. Про це дізналися журналісти програми «Схеми».

Маєток у селі Забір’я під Києвом, який ексгенпрокурор Віктор Шокін подарував своїй малолітній доньці Вероніці-Анастасії Гриневич
Маєток у селі Забір’я під Києвом, який ексгенпрокурор Віктор Шокін подарував своїй малолітній доньці Вероніці-Анастасії Гриневич

Про те, що Віктор Шокін – офіційний батько цієї дівчинки, прямо вказано у договорі дарування маєтку, який журналістам програми вдалось знайти. Від імені дитини договір підписувала її мати – Оксана Гриневич. Вона також володіє кількома земельними ділянками та будинком на майже 300 квадратів у селі Пилява Київської області. Пилява розташована неподалік від Сухолуччя, яке свого часу вподобав для мисливства Віктор Янукович.

Кацуба. Псевдобароко у три поверхи

У селі Хотянівка під Києвом куратор закупівлі так званих «веж Бойка», ексзаступник голови «Нафтогазу» та колишній народний депутат від «Партії регоінів» Сергій Кацуба звів собі розкішну оселю. Величезна будівля виконана у стилі псевдобароко. Про це йдеться у спільному розслідуванні програми Радіо Свобода «Схеми» й «ЕспресоТВ».

Будівля на ділянці, що належить матері Сергія Кацуби
Будівля на ділянці, що належить матері Сергія Кацуби

Згідно з земельним кадастровим реєстром, ділянка оформлена на Наталію Кацубу – матір Сергія Кацуби.

Ахметов. Палац у сосновому лісі

Найбагатша людина України Рінат Ахметов побудував справжній триповерховий палац посеред соснового лісу в селищі Плюти під Києвом. Палац вдалося зняти за допомогою дрона. Відео опублікувало видання «Страна».

Маєток Ріната Ахметова, знятий журналістами Bihus.Info
Маєток Ріната Ахметова, знятий журналістами Bihus.Info

Особняк прикрашають мармурові скульптури. Поруч розташовані два фонтани в античному стилі. Крім основного будинку там розташовані ще кілька будівель. На території є басейн, джакузі і кілька лазень. Галявини маєтку встелені зеленими килимами з трави, на клумбах ландшафтний дизайн. Як повідомляють, 25 гектарів території оточує подвійний паркан, навколо – густий сосновий ліс.

Порошенко. «Білий дім»

Триповерховий палац п'ятого президента України Петра Порошенка стоїть на узбережжі річки Козинки. Будинок виконаний у класичному стилі. Він привернув до себе увагу зокрема тим, що нагадує Білий дім у США, або ж Міністерство закордонних справ України, розповідає «Українська правда».

«Білій дім» Порошенка вдалося зняти з висоти пташиного польоту
«Білій дім» Порошенка вдалося зняти з висоти пташиного польоту

Доповнюють ансамбль два трохи менших будинки на відстані від центрального. Також на ділянці у понад 2 гектари є лазневий комплекс, дві альтанки біля води та колонада, а також каплиця.

Медведчук. Єдиний офіційний

Маєток у Пущі-Водиці під Києвом має очільник «Опозиційної платформи – За життя», народний депутат Віктор Медведчук. Його власністю є ділянка 6,16 гектара, на якій розташована резиденція загальною площею майже 3 тисячі кваратних метрів.

Єдиний будинок, яким Медведчук володіє офіційно
Єдиний будинок, яким Медведчук володіє офіційно

Історія цієї ділянки дуже схожа на історію «Межигір’я» Віктора Януковича. Вона була частиною земель під державними дачами у «Пущі-Водиці». У 2002 році Кабмін розпорядився вилучити у Пущі більше ніж 22 гектари на користь «Динамо» Київ», а вже у 2003-му понад 6 гектарів із них викупив Віктор Медведчук, розповідає Слідство.Інфо.

Іванющенко. Український «Версаль»

Український «Версаль» – таку неофіційну назву отримав об'єкт у Конча-Заспі, будівництво якого журналісти приписували колишньому соратнику Віктора Януковича, колишньому народному депутату від «Партії регіонів» Юрієві Іванющенку ще з 2014 року. Розкішною є не лише архітектура центрального палацу, а й дизайн території у 40 гектарів. Тут розташувалися: оранжерея, кіноконцертний зал, лазневий комплекс, штучні озера та власний причал.

Маєток Юрія Іванющенка, знятий журналістами Bihus.Info
Маєток Юрія Іванющенка, знятий журналістами Bihus.Info

Маєток зареєстрований як комплекс у складі житлової малоповерхової забудови та об’єктів адміністративно-офісного та рекреаційного призначення. Журналісти програми «Наші гроші» розповідали, що 15 тисяч квадратних метрів «палацового комплексу», а також низку земельних ділянок переписали на іноземця Пауло Урфера. При цьому частина ділянок, на яких не розташовані будівлі, за даними розслідувачів, залишились оформленими на компанії з орбіти впливу Іванющенка. Сам Юрій Іванющенко втік із України після Революції гідності і перебуває в розшуку.

  • Зображення 16x9

    Дмитро Баркар

    У журналістиці з 1995 року. Працював регіональним кореспондентом BBC-Україна. З 2008 року – парламентський кореспондент радіо Ера-FM. З 2010 року –  на Радіо Свобода (кореспондент, редактор та ведучий програм). Основна тематика: політичні події та аналіз.

  • Зображення 16x9

    Наталія Петрук

    Більдредактор. Закінчила Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. На Радіо Свобода працюю з 2017 року. 
     

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG