«Межигір’я»: «конкуренція» за резиденцію Януковича

Пошук управителя для «Межигір’я», резиденції президента-втікача Віктора Януковича, завершився. Конкурс намагалися провести з листопада 2018 року. Але лише 29 травня Агентство з розшуку і менеджменту активів (АРМА) у присутності медіа вибрало з-поміж трьох конкурсантів компанію, яка, на думку тендерної комісії, найкраще впорається з управлінням єдиної у своєму роді резиденції. Втім, журналісти-розслідувачі виявили, що компанією-переможцем керує помічник депутата Євгена Мураєва, якого пов’язують з кумом Путіна Віктором Медведчуком. Радіо Свобода спостерігало за роботою конкурсної комісії, а також – зібрало основні факти про резиденцію президента-втікача, про історію цього місця і про те, як воно переходило з рук до рук.

Вранці 29 травня під офісом АРМА на майдані Незалежності у Києві почали гуртуватися люди із якісно надрукованими транспарантами (російською мовою): основна вимога – не зволікати та не проводити «конкурс заради конкурсу» на управління «Межигір’ям». Ще частина активістів (як виглядало, їхні опоненти) – стояли окремим гуртом, але без плакатів.

Коли тендерна комісія та учасники конкурсу вже були готові починати, виконувач обов’язків голови АРМА Віталій Різник запропонував покликати представників громадськості.

Зрештою комісія почала роботу з запізненням. І засідала чотири години – через численні суперечки, запитання, які ставили медіа й активісти кожному з учасників та взаємні звинувачення.

Закон не зобов’язує АРМА робити засідання з визначення управителя публічним. Але сьогодні Нацагентство зважило на великий резонанс довкола долі маєтку президента-втікача.

540 мільйонів гривень – вартість резиденції Межигір’я за оцінками слідчих Генпрокуратури. Але АРМА ставить цю цифру під сумнів. Відтак переможець конкурсу проведе інвентаризацію об’єкта, і аж тоді укладе з АРМА угоду і почне ним управляти, отримуючи прибуток і віддаючи частину його державі (за угодою), частину – витрачаючи на збереження і розвиток маєтку.

На останній етап конкурсу подали свої заявки три юридичні особи.

Хто змагався за Межигір’я?

ТОВ «Скомпані»

ПП «Гаянський Геннадій Григорович»

Громадська організація «НПУ «Межигір’я»

ТОВ «Скомпані» подала всі необхідні документи для конкурсу, та запропонувала концепцію розвитку резиденції, запевнив очільник АРМА Віталій Різник.

Юрист компанії Анна Герман (тезка екс-депутата від Партії регіонів – ред.) наголосила: управитель підтримуватиме в належному стані будівлі, територію та колекції рослин і тварин у резиденції. А крім того – запустить соціальні проекти; дитячий табір, відпочинок для людей з особливими потребами, благодійні ініціативи. З комерційної діяльності – кандидати в управителі пропонують розвивати туризм, ресторанний та готельний бізнес, оренду локацій для відеозйомки. У резиденції з’явиться більше туалетів, дитячі майданчики та інші потрібні туристам об’єкти, обіцяє Анна Герман.

На прохання Радіо Свобода, компанія розкрила своїх кінцевих власників. І запевнила, що ні вони, ні працівники ТОВ «Скомпані» не мають жодних зв’язків із Віктором Януковичем та його оточенням.

Водночас ​головний редактор і ведуча програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») Наталка Седлецька завила під час конкурсу, що керівник «Скомпані» був помічником депутата Євгена Мураєва, «регіонала, потім опоблоківця, давнього соратника Віктора Януковича». Раніше цей факт виявив проект «Слідство.Інфо»

Ця інформація ще більше загострила суперечки між учасниками. Представники компанії не змогли спростувати чи підтвердити того, що їхній керівник – помічник Мураєва.

ПП «Гаянський»: його засновник журналіст і активіст Геннадій Гаянський не подав на конкурс ніяких документів, окрім своєї заяви. Він наполягав на тому, що резиденцію «Межигір’я» має отримати у повному обсязі Межигірський монастир, який треба відновити. Відтак на території має бути школа українських капеланів, а з іншого боку – мають зберегтися всі громадські проекти, які діють зараз, вважає Гаянський. Серед пріоритетних проблем, які він би вирішив, Геннадій Гаянський назвав протизсувне укріплення берега.

Активіст раз-по-раз вступав у суперечку з учасниками засідання та з медіа, переривав виступи усіх сторін, і зрештою – залишив засідання.

Громадська організація «Національний парк України «Межигір’я» – надала більшість необхідних документів, зокрема – і своє бачення розвитку резиденції. Фахівці АРМА окремо виділили те, що організація зареєстрована як неприбуткова (через українське законодавство це зазвичай перешкоджає перемозі на конкурсах з управління активами), водночас – у концепції розвитку «Межигір’я» громадське об’єднання показало, що воно бачить можливість отримання від неї прибутку, але весь його має намір віддати державі.

Окремо голова організації НПУ «Межигір’я» Денис Тарахкотелик наголосив, що головний аргумент на користь його організації – не слова чи плани, а факт того, що вона понад п’ять років підтримує маєток у порядку, сприяє багатьом проектам для ветеранів, волонтерів, переселенців та медіа, і при цьому не взяла від держави ні копійки. Водночас активіст і комендант «Межигір’я» наголошує, що є низка проблем, які жоден управитель не зможе вирішити за рахунок доходів від туризму, та в яких потрібні кошти держави.

«АРМА – є вже четвертим державним органом, який береться за «Межигір’я», і нічого не може гарантувати. Я так розумію, що надалі ми вирішуватимемо ці питання з урядом і президентом», – зауважив Денис Тарахкотелик, розчарувавшись у можливості виграти конкурс та отримати державну підтримку резиденції.

Представники медіа та активісти продовжили розпитувати конкурсантів. Зокрема – і про те, чи має компанія кошти на інвентаризацію та розвиток цього об’єкта, чи є в них конкретний кошторис витрат на ті чи інші роботи, чи є розрахунки щодо запланованих прибутків. На частину з цих питань представники ТОВ «Скомпані» відповісти не змогли.

Зрештою представники АРМА обірвали сесію запитань-відповідей для фінального голосування.

ТОВ «Скомпані» стало переможцем конкурсу на право управління заарештованою резиденцією Віктора Януковича «Межигір’я». За це проголосувала більшість членів тендерного комітету, крім одного, який утримався. Інші конкурсанти, ГО «НПУ Межигір’я» і ПП «Гаянський» – набрали, відповідно, один голос і жодного.

Нинішній комендант «Межигір’я» Денис Тарахкотелик заявив Радіо Свобода, що не має довіри до переможця конкурсу та сумнівається, що є можливість цивілізованої передачі резиденції новому управителю.

«Ми маємо порадитися з громадою. У мене особисто компанія-переможець не викликає довіри. А у вас – вони довіру викликають?» – сказав Тарахкотелик. Він додав, що до маєтку викликали поліцію і прокуратуру, оскільки після завершення конкурсу «очікується спроба рейдерства».

Як пояснюють в АРМА, угода з переможцем конкурсу буде підписана не раніше, ніж через два тижні, оскільки перед цим має поставити свої підписи на документах прокуратура, а управитель – провести інвентаризацію маєтку.

Історія «Межигір’я»: з рук у руки

До 1786 року на території сучасної резиденції діяв Межигірський монастир, заснований ще у княжу добу. Його ліквідував указ російської імператриці Катерини ІІ , а невдовзі будівлі згоріли.

, а невдовзі будівлі згоріли. Наприкінці XIX століття монастир відновлено.

У 1923 році радянська влада закрила його.

1923–1931 роки – у будівлях музею діє керамічний технікум (потім – інститут), в якому знайшла собі місце комуна художників-бойчукістів.

1934 рік – територію монастиря визначають як місце для заміської резиденції високопосадовців, першим з яких став другий секретаря ЦК КП(б)У Павло Постишев .

. У квітні 1935 року радянське політбюро видало указ про знищення всього монастирського комплексу. Під час його знесення під землею знаходять сховок з колекцією рукописних книг. Їх називали частиною бібліотеки князя Ярослава Мудрого , або ж – Війська Запорозького. За однією з версій, книги знищили за наказом НКВС.

, або ж – Війська Запорозького. За однією з версій, книги знищили за наказом НКВС. Під час нацистської окупації «Межигір’я» теж виконувало роль резиденції – але вже рейхскомісара України Еріха Коха .

. У 2002 році Віктор Янукович , тодішній прем’єр-міністр, безкоштовно отримав з фонду Держмайна один із будинків колишньої радянської резиденції «Межигір’я». Наступного року це оформили як оренду будинку і трьох гектарів землі по 3,24 гривні за сотку на місяць.

, тодішній прем’єр-міністр, безкоштовно отримав з фонду Держмайна один із будинків колишньої радянської резиденції «Межигір’я». Наступного року це оформили як оренду будинку і трьох гектарів землі по 3,24 гривні за сотку на місяць. У березні 2005 року Господарський суд Києва скасував цю угоду.

Вже в листопаді 2006 року, коли Янукович знову стає прем’єром, Вищий господарський суд скасовує це рішення і повертає до суду першої інстанції, але представники Януковича відкликають свій позов.

9 липня 2007 року президент Віктор Ющенко підписує секретний указ про те, що комплекс відпочинку «Пуща-водиця», в який входило і «Межигір’я», передають у користування прем’єру Віктору Януковичу. Газета «Дело» отримала підтвердження цього в Державному управлінні справами, іншої офіційної інформації про це рішення тоді не було.

підписує секретний указ про те, що комплекс відпочинку «Пуща-водиця», в який входило і «Межигір’я», передають у користування прем’єру Віктору Януковичу. Газета «Дело» отримала підтвердження цього в Державному управлінні справами, іншої офіційної інформації про це рішення тоді не було. 11 липня 2007 року Янукович видав розпорядження уряду яким передає резиденцію і територію 137 гектарів НАК «Надра України». Згодом «Надра України» за бартером з компанією «Медінвесттрейд» обмінюють резиденцію на дві будівлі на Парковій алеї в Києві, обмін затверджує уряд. «Медінвесттрейд», тим часом, продає «Межигір’я» компанії «Танталіт».

Із 22 лютого 2014 року, після втечі з України Віктора Януковича, всі об’єкти на території «Межигір’я» беруть під охорону активісти Самооборони Майдану. Вони чекають опису будівель і перевірки їх саперами.

Із лютого 2014 року територія маєтку Януковича де-факто стала національним парком і музеєм корупції, де щорічно бувають мільйони українців та іноземців. Нині в резиденції проходять екскурсії й громадські заходи, знімають фільми. Будівлями і зоокуточком «Межигір’я» опікуються волонтери, які збирають на це кошти з відвідувачів.

Із червня 2014 року у «Межигір’ї» починають розміщувати переселенців з охопленого війною Донбасу.

25 червня Господарський суд Київської області задовольнив позови прокуратури щодо повернення у державну власність 135 гектарів території, на якій розташована резиденція «Межигірʼя».

17 липня 2015 року Печерський районний суд Києва за клопотанням Генпрокуратури наклав арешт на майно ТОВ «Танталіт», зокрема – на резиденцію «Межигір’я».

13 жовтня 2015 року тодішній президент України Петро Порошенко пропонує уряду передати «Межигір’я» Міністерству оборони.