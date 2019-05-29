АРМА визначило управителя «Межигір’я»

ТОВ «Скомпані» стало переможцем конкурсу на право управління заарештованої резиденції колишнього президента Віктора Януковича «Межигір’я».

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, за це проголосувала більшість членів тендерного комітету, крім одного, який утримався. Інші конкурсанти: громадське об’єднання «НПУ Межигір’я» і ПП Гаянський – набрали, відповідно, один голос і жодного.

Рішення ухвалили після чотирьох годин обговорення програм розвитку резиденції, відповідей на запитання медіа й суперечок.

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Представники компанії-переможця запевнили Радіо Свобода, що їхні власники і працівники не мають особистих чи бізнес-зв’язків з оточенням Віктора Януковича чи посадовцями з його уряду.

Водночас, як пише ​головний редактор і ведуча програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») Наталка Седлецька, керівник «Скомпані» є помічником депутата Євгена Мураєва, «регіонала, потім опоблоківця, давнього соратника Віктора Януковича».

Нинішній комендант Межигір’я і голова «НПУ Межигір’я» Денис Тарахкотелик заявив Радіо Свобода, що не має довіри до переможця конкурсу, що до маєтку викликали поліцію і прокуратуру, оскільки «очікується спроба рейдерства».

Як пояснюють в АРМА, угода з переможцем конкурсу буде підписана не раніше ніж через два тижні, оскільки перед цим має поставити свої підписи на документах прокуратура, а управитель – провести інвентаризацію маєтку.

2018 року слідчі Генеральної прокуратури України передали «Межигір'я» АРМА для пошуку керуючого для колишньої резиденції Віктора Януковича. Згодом, у листопаді 2018 року, АРМА оголосило конкурс на управління активами резиденції, його кілька разів продовжували.

«Межигірʼя» раніше було резиденцією Віктора Януковича, але після його втечі з країни в лютому 2014 року територія стала національним парком і музеєм корупції, де щорічно бувають мільйони українців та іноземців. Нині в резиденції проходять екскурсії й громадські заходи, знімаються фільми. Будівлями і зоокуточком «Межигір’я» опікуються волонтери, які збирають на це кошти з відвідувачів.