АРМА оголосила конкурс на управління активами «Межигір’я»

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку й управління активами, одержаними від корупційних й інших злочинів (АРМА) оголосило конкурс на управління активами резиденції «Межигір’я».

«АРМА запрошує потенційних управителів взяти участь у відборі осіб, які можуть надавати послуги управління активами у вигляді нерухомого та рухомого майна, розташованого у селі Нові Петрівці, Вишгородського району, Київської області (резиденції «Межигір’я»), які передані в управління АРМА на підставі ухвал Печерського районного суду Києва від 29.05.2018 і від 06.06.2018», – йдеться в повідомленні.

Всі необхідні для участі в конкурсі документи треба подати до 12 грудня, йдеться в повідомленні.

«Межигірʼя» раніше було резиденцією Віктора Януковича, однак після його втечі з країни в лютому 2014 року територія відкрита для відвідувачів. Нині в резиденції проходять екскурсії й громадські заходи, знімаються фільми. Будівлями та зоокуточком «Межигір’я» опікуються волонтери, які збирають на це кошти з відвідувачів.