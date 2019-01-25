АРМА під тиском розслідувачів продовжило конкурс на управління «Межигір’ям»

Нацагентство з управління і розшуку активів (АРМА) оголосило продовження конкурсу на пошук управителя арештовано резиденцією екс-президента Віктора Януковича «Межигір’я» до 28 лютого. Про це заявив директор АРМА Антон Янчук.

За його словами, попри «надзвичайний розголос» щодо конкурсу, до нього долучилися лише дві юрособи: ТОВ «Атлант Девелопмент» і ГО НПУ «Межигір’я», але звернення журналістів-розслідувачів до АРМА дало шанс, що розголос збільшиться і бізнес долучиться до конкурсу, якщо його продовжать.

«Ми двічі продовжували конкурс, залучали медіа, зверталися до бізнесу. Все зробили, що могли. І саме завдяки активній позиції журналістів-розслідувачів ми отримали надію і шанс продовжити конкурс і залучити бізнес до конкурсу, – відповів Янчук Радіо Свобода.

Раніше українські журналісти-розслідувачі з редакцій різних ЗМІ, об’єднаних довкола проекту «ЯнуковичЛікс», висловили занепокоєння непрозорістю відбору нового управлінця для резиденції «Межигір’я».

«Днями стало відомо, що претендентів на керування було всього двоє: громадська організація, яка останні п’ять років управляє «Межигір’ям», а також комерційна компанія, деталі якої АРМА досі тримає в секреті. Наскільки нам відомо, жоден представник громадськості не мав можливості оцінити якість пропозицій учасників – попри те, що саме завдяки зусиллям громадськості парк та резиденції не були по-варварськи розграбовані», – мовиться у їхній заяві.

Зі свого боку, Антон Янчук заявив Радіо Свобода, що медіа письмово не зверталися щодо участі у засіданні тендерного комітету, який оцінював кандидатів в управителів «Межигір’я». Він пообіцяв, що надалі медіа запрошуватимуть на всі засідання з цієї теми.

Іще 11 червня 2018 року, під час зустрічі з журналістами та активістами, які управляли «Межигір’ям» майже з моменту втечі охорони колишнього президента Віктора Януковича, Віталій Різник, один із керівників АРМА, обіцяв, що процес вибору нового розпорядника буде прозорим і з урахуванням думки громадськості.

2018 року слідчі Генеральної прокуратури України передали «Межигір'я» АРМА для пошуку керуючого для колишньої резиденції Віктора Януковича. Згодом, у листопаді 2018 року, АРМА оголосило конкурс на управління активами резиденції. Документи, необхідні для участі в конкурсі, потрібно було подати до 12 грудня 2018 року.

«Межигірʼя» раніше було резиденцією Віктора Януковича, але після його втечі з країни в лютому 2014 року територія стала національним парком і музеєм корупції, де щорічно бувають мільйони українців та іноземців. Нині в резиденції проходять екскурсії й громадські заходи, знімаються фільми. Будівлями і зоокуточком «Межигір’я» опікуються волонтери, які збирають на це кошти з відвідувачів.