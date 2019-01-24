Журналісти-розслідувачі заявили про непрозорість конкурсу для вибору управлінця резиденції «Межигір’я»

Українські журналісти-розслідувачі з редакцій різних ЗМІ, об’єднаних довкола проекту «ЯнуковичЛікс», висловили занепокоєння непрозорістю відбору нового управлінця для резиденції «Межигір’я».

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25 січня 2019 року Агентство з виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) має оголосити переможця в конкурсі на управління резиденцією «Межигір’я» – утім, журналісти заявили, що конкурс на обрання керуючого таким важливим об’єктом виявився непрозорим і прихованим від громадськості.

«Днями стало відомо, що претендентів на керування було всього двоє: громадська організація, яка останні п’ять років управляє «Межигір’ям», а також комерційна компанія, деталі якої АРМА досі тримає в секреті. Наскільки нам відомо, жоден представник громадськості не мав можливості оцінити якість пропозицій учасників – попри те, що саме завдяки зусиллям громадськості парк та резиденції не були по-варварськи розграбовані», – мовиться у їхній заяві.

​Журналісти повідомляють, що у четвер, 24 січня, провели кількагодинну зустріч з Антоном Янчуком – головою Агентства, на якій повідомили йому про своє занепокоєння щодо непрозорості процесу.

Вони також, у відповідь на його запитання про варіанти виходу із ситуації, запропонували провести публічне обговорення стратегії управління «Межигір’ям» від усіх охочих узяти участь у конкурсі.

​Антон Янчук пообіцяв журналістам, що спробує взяти до уваги їхні аргументи.

Серед підписантів заяви – Анна Бабінець, Наталія Седлецька, Денис Бігус, Дарина Шевченко, Катерина Каплюк, Максим Опанасенко, Марія Землянська, Олександр Акименко, Катя Горчинська, Влад Лавров і Олег Хоменок.

Іще 11 червня 2018 року, під час зустрічі з журналістами та активістами, які управляли «Межигір’ям» майже з моменту втечі охорони колишнього президента Віктора Януковича, Віталій Різник, один із керівників АРМА, обіцяв, що процес вибору нового розпорядника буде прозорим і з урахуванням думки громадськості.

2018 року слідчі Генеральної прокуратури України передали «Межигір'я» АРМА для пошуку керуючого для колишньої резиденції Віктора Януковича. Згодом, у листопаді 2018 року, АРМА оголосило конкурс на управління активами резиденції. Документи, необхідні для участі в конкурсі, потрібно було подати до 12 грудня 2018 року.

«Межигірʼя» раніше було резиденцією Віктора Януковича, але після його втечі з країни в лютому 2014 року територія стала національним парком і музеєм корупції, де щорічно бувають мільйони українців та іноземців. Нині в резиденції проходять екскурсії й громадські заходи, знімаються фільми. Будівлями і зоокуточком «Межигір’я» опікуються волонтери, які збирають на це кошти з відвідувачів.