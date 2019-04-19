«ДТЕК» заявляє, що «Межигір’я» заборгувало 13,6 мільйонів гривень за електроенергію

В енергетичній компанії «ДТЕК» звинуватили Агентство з розшуку та менеджменту активів, одержаних від корупційних та інших злочинів, у несплаті за електроенергію, яку споживає підконтрольний йому національний парк «Межигір’я». За твердженням прес-служби компанії, парк вже заборгував 13,6 мільйонів гривень.

«ДТЕК» заявляє, що АРМА за час управління «Межигір’ям» не уклало договір із енергопостачальником. Крім того, в компанії заявляють про те, що її представників не допустили на об’єкт для відключення від мережі невідомі особи.

«У березні компанією було направлено до АРМА офіційне звернення щодо доступу на підстанцію «ПС-110 Прибережна» для проведення відключення об’єкту. Проте працівники «ДТЕК Київські електромережі» двічі були не допущені до підстанції третіми особами у камуфляжі, які представлялися представниками ГО НПУ «Межигір’я». Чи мають ці особи зв’язок із АРМА – компанії невідомо», – йдеться в заяві.

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У «ДТЕК» повідомили, що звернулися до Вишгородського районного відділку Національної поліції із заявою про споживання електроенергії без договору. У поліції на телефонний запит Радіо Свобода сказали, що не можуть прокоментувати цю інформацію усно, і попросили надіслати інформаційний запит.

У АРМА Радіо Свобода пообіцяли прокоментувати ситуацію протягом дня.

6 липня 2018 року заарештовану резиденцію екс-президента України Віктора Януковича «Межигір’я» передали в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів за рішенням Печерського суду. АРМА ще не повідомляли про визначення управителя національного парку. За словами голови АРМА Антона Янчука, кінцевого власника «Межигір’я» може визначити лише суд.