НАБУ повідомило про обшуки в АРМА

Детективи Національного антикорупційного бюро в Києві 3 квітня здійснюють обшуки в приміщенні Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинв (АРМА), повідомляє НАБУ у Facebook.

«Слідча дія проводиться в межах розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого зловживання владою службовими особами низки державних органів влади, в тому числі правоохоронної та судової гілок, а також АРМА, в результаті чого юридичним особам завдано збитків на суму понад 9,5 мільйона гривень. У межах цього ж провадження досліджуються обставини вчинення незакінченого замаху на протиправне заволодіння майном на суму понад 3,6 млрд грн групи підприємств ТОВ «Росток-Холдинг». Попередня правова кваліфікація — ч.3 ст.15, ч.3 ст.206-2, ч.2 ст.364 КК України», – ідеться в повідомленні.

«Під час досудового розслідування, розпочатого в січні 2019 року, детективи НАБУ, з-поміж іншого, вивчають обставини вчинення низки правочинів, які могли бути зроблені з використанням підроблених документів, печаток, штампів підприємств. Обшуки санкціоновані ухвалою слідчого судді Солом’янського райсуду Києва та проводяться під процесуальним керівництвом прокурорів САП», – вказують у НАБУ.

В АРМА ще не коментували цих повідомлень.

АРМА було створене наприкінці 2016 року за аналогом установ, які успішно функціонують у державах-членах Європейського союзу. Нацагентство реалізує активи, заарештовані у кримінальному провадженні, з метою збереження чи збільшення їхньої економічної вартості.

Для цього АРМА проводить аукціон, на якому обирає компанію-управителя. У разі скасування арешту – майно повертають власнику.