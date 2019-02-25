АРМА заявляє про тиск від власників арештованого майна

Нацагентство з розшуку та управління активами (АРМА) відчуває постійний тиск та спротив від власників арештованого майна та пов'язаних з ними осіб, заявив голова АРМА Антон Янчук після презентації свого річного звіту, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.

«Спротив представлений комплексом заходів. Зазвичай, це юридичні диверсії, фізичний спротив – безпосередня протидія у доступі до активів, і третій елемент – це медійна площина: потужний розголос викривлених обставин та викривленої інформації. Це такий собі «мікс», який застосовується дуже часто з боку власників та пов'язаних осіб, хоча на моє особисте переконання, у цьому немає жодного сенсу», – наголосив Янчук.

Він уточнив: АРМА не може відмовитися від розшуку чи управління заарештованими активами, яким би потужним не був тиск їхнього власника: така відмова від роботи навіть не передбачена українським законодавством.

«АРМА не є центром ухвалення рішень. Ми одержуємо повідомлення від правоохоронців про розшук, ми одержуємо поштою судові рішення про передачу активів в управління... У власника є завжди право оскаржити у суді арешт майна. Будь-якого іншого повороту подій не може бути», –запевняє Антон Янчук.

Водночас Антон Янчук не дав повної відповіді на запитання, чи вчиняють тиск на Нацагентство власники низки заарештованих об'єктів – екс-президент Віктор Янукович та його оточення.

Напряму Януковичу належить лише квартира на Оболоні в Києві, яку передали в управління без спротиву.

Щодо «Межигір'я» та іншого майна, згадуваного в контексті Януковича та його «сім'ї», – його кінцевого власника може визначити лише суд, пояснив посадовець.

За минулий рік АРМА отримало 1064 звернення від правоохоронців про пошук активів, які можуть мати незаконне походження, у позаминулому році таких звернень було близько 60. Водночас за рік АРМА передало в управління 646 об’єктів, що дало змогу заробити на їхньому використанні й передати до бюджету понад 9 мільйонів гривень, кажуть у нацагентстві. Ще близько 3 мільйонів гривень АРМА передало до бюджету від продажу арештованого майна, і ще понад 16 мільйонів гривень – відсотків від арештованих рахунків та готівки.