«Проклята» розкіш Віктора Януковича (спецрепортаж)

Квартира номер 13 у будинку на Оболонській Набережній –власність екс-президента Віктора Януковича і місце його прописки. Кричуща розкіш, яку, проте, не можна порівняти з багатством резиденції «Межигір’я». Квартиру Януковича суд арештував разом з іншим майном засудженого за державну зраду президента-втікача. Радіо Свобода стало першим медіа, журналісти якого перетнули поріг цього помешкання, разом із представниками Нацагентства з розшуку та управління активами (АРМА). Тепер нерухомість Януковича приноситиме доходи українському бюджету. Те, що журналісти побачили й дізналися всередині, їх дуже здивувало.

Один із елітних малоповерхових будинків на Оболонській Набережній. Вікна виходять на парк «Наталка», який вважають одним із найкрасивіших у Києві. Зосереджений чоловік у неприкметному одязі підходить до парадного і набирає на домофоні цифру 13. Лише ми з оператором знаємо, що це – оперативний співробітник АРМА. Однак жінка, яка визирала у панорамне вікно однієї з квартир – сахається, побачивши в нас відеокамеру, і щільно закриває фіранки.

У 13-й квартирі – закономірно не беруть слухавку: представників Януковича у квартирі немає вже п’ять років. Працівник АРМА телефонує до сусідньої квартири, тоді до ще однієї… Зрештою, сусіди Януковича впускають нас до під’їзду. Двері однієї з квартир – серйозно пошкоджені: зрізані з петель та замків, зняті, а потім – грубо приварені назад. Нам – сюди.

Спеціалісти АРМА – підготувалися: двері зняли спеціальним обладнанням і відсунули вбік.

Першим ступає в середину начальник управління Нацагентства з розшуку та менеджменту активів Віталій Різник. «Віктор Федорович, ви де?» – з іронією гукає він у лунку порожнечу.

Ми з колегою-оператором ступаємо одразу за ним, а потім заходять юристи компанії «СВМ Консалтинг», яка через конкурс стала управителем заарештованої квартири Януковича.

Ми готувалися до цієї миті понад місяць. Але побачене нас вразило.

Розкішне помешкання: для прописки чи для коханки?

Вражаюча вітальня м’якого персикового кольору з мармуровою підлогою, важкі асиметричні сходи та ковані перила, вкриті бронзою, ведуть на другий поверх. Гіпсове ліплення під стелею, двері – з різьбленням, оформленим «під позолоту». І – тонкий шар пилюки та жодних меблів у кімнатах.

Втім, на кухні ми знаходимо помпезні круглий стіл та стільці, шафи й полички такого ж стилю, в одній з яких заховано котел автономного газового опалення.

Поверхом вище – зала з каміном і лоджія. «Італійський мармур», – зауважує фахівець, якого запросила компанія-управитель для попередньої оцінки ціни і стану квартири. Він придивляється до підлоги, туди, де червоний елітний паркет переходить у камінь. Від дверей на терасу – ведуть сліди патьоків, і тут камінь полущився. «Квартира не опалювалася, танув сніг, вода протекла з вулиці, а тоді замерзла», – пояснює експерт.

У кутку квартири – санвузол. Золотого унітазу, який вже став мемом, ми там не побачили. Але різьбення на дверях вкрите позолотою, всі труби, крани та вентилі зроблені з сяючої бронзи – «під золото». Навпроти – ще один, більший санвузол, з джакузі. На другому поверсі – третій. Відкриваю позолоченого вентиля: до раковини побігла тепла вода.

«Ми думали, санвузли два, цей – щойно помітили»,– підійшов до мене тимчасовий управитель елітного помешкання Януковича, директор юридичної фірми «СВМ Консалтинг» Володимир Сидоренко. Янукович, виявляється, заборгував за воду. І за електрику. Ось, один з рахунків на 4 тисячі гривень на ім’я «В.Ф. Янукович», показує управитель стосик квитанцій та рахунків.

Пізніше Володимир Сидоренко повідомив Радіо Свобода, що вже нарахував боргів за воду, газ і світло на суму понад 60 тисяч гривень: Янукович не обтяжував себе оплатою комунальних послуг…

У великій кімнаті – сліди обшуку: розкішну дверну лутку зняли й поклали на підлогу: схоже, слідчі шукали таємні сховки за розсувними дверима. У стіні – сліди поспішного переїзду: супутниковий кабель не вийняли, а просто обітнули, штепсель телевізора – вирвали разом з розеткою. Зі стелі зняті люстри, на один з дротів хтось почепив простий патрон з лампочкою.

«Ми думали, що натрапимо тут на скарби, як це було в інших випадках передачі в управління майна відомої всім особи. Однак це майно виглядає занедбаним, наче тут ніхто і не жив», – заявив начальник управління Нацагентства з розшуку та менеджменту активів Віталій Різник.

За даними слідства та журналістів-розслідувачів, Янукович дійсно не жив за місцем реєстрації: він прописався у квартирі та замовив елітний ремонт, щоб саме цю адресу вказати у своїх анкетних даних як кандидата на виборах, і не вказувати, де мешкає насправді. При цьому він жив у кількох інших маєтках, найбільшим з-поміж яких є «Межигір’я».

Водночас представники компанії-управителя та «Трансперенсі Інтернешнл Україна», які збирали інформацію про це майно екс-президента, з’ясували: деякий час у квартирі за місцем прописки Януковича жила його коханка Любов Полєжай. Невеличка фірма, що досі їй належить, розташована у будинку навпроти.

Майно Януковича «попрацює» на Україну

Віктор Янукович та його оточення, за різними оцінками, вивели з України 20-30 мільярдів доларів – до своєї втечі. Частина цих коштів у час правління екс-президента була вкладена в резиденцію «Межигір’я» (її вартість оцінюють до 5 мільярдів доларів) та в менші об’єкти. Зокрема – і в цю квартиру. Це майно – арештоване за рішенням суду у кримінальному провадження проти Януковича.

За українським законодавством, арештоване майно має приносити доходи до бюджету та не втрачати своєї вартості. Відтак у більшості випадків суд за поданням прокурора має передавати його в управління АРМА, яка призначає компанію, яка тимчасово про нього подбає.

У конкурсі на управління квартирою Януковича виграла юридична компанія «СВМ Консалтинг». Компанія оцінить цю нерухомість, приведе її до ладу та здаватиме її в довгострокову оренду, пояснив Радіо Свобода директор юридичної фірми «СВМ Консалтинг» Володимир Сидоренко.

«Ми співпрацюємо з ріелторськими компаніями, які вже мають двох-трьох претендентів на оренду цього приміщення. Це оренда на тривалий період», – заявив управитель квартири Януковича.

Також він запевнив, що не боїться помсти Януковича та кримінальних кіл, пов’язаних з ним. Володимир Сидоренко переконаний, що арештоване майно має приносити дохід державі, а його власники – відповідати за скоєне перед законом, особливо у випадку, коли йдеться про Віктора Януковича та його елітну нерухомість.

Практика передачі арештованого майна в управління бізнесу свідчить: до 70% виручених від його використання коштів іде державі, решта – це доходи управителя та витрати на ремонт і підтримання майна у хорошому стані. У кожному випадку це співвідношення закріплюється в угоді з компанією-управителем.

«П’ять років сумнівне майно Януковича стояло і не приносило нічого державі. Нарешті завдяки створенню і повноцінному функціонуванню АРМА ми побачимо реальні доходи. До кінця лютого триває конкурс на управителя Межигір’я. Сподіваємося, що згодом і цей об’єкт стане прибутковим», – так оцінює передачу квартири Віктора Януковича фірмі-управителю юридичний радник «Трансперенсі Інтернешнл Україна» Катерина Риженко.

«Квартира-привид» Януковича: цікаві факти

Радіо Свобода першим з-поміж українських та світових медіа уважно оглянуло квартиру та зібрало про неї інформацію.

Площа – 240 квадратних метрів, без урахування тераси.

Одна вітальня, 5 кімнат і кухня, 3 санвузли.

Автономне опалення: автоматичний газовий котел на першому поверсі, додаткове джерело тепла (камін) – на другому.

Має один парадний вхід, один – потаємний, свідчать дані слідства. Приховані двері є у санвузлі. А під нижчою стіною мансарди – витягнута комірчина-сховок, де людина може пройти пригинці.

В оформленні – використані дорогі породи дерева, гіпсове ліплення, різьблення по дереву, позолота, бронза і кований метал, Шпалери з імітацією позолоченої тканини, італійський мармур, на вікнах – теплозберігаючі склопакети.

Квартиру попередньо оцінюють у 36 мільйонів доларів. Вона потребує лише косметичного ремонту та заміни вхідних дверей.

Джерела Радіо Свобода повідомляють, що орендою розкішної квартири вже зацікавилося дипломатичне представництво однієї з іноземних держав.

Оболонський районний суд у Києві 24 січня оголосив вирок колишньому президенту України Віктору Януковичу. Суд визнав його винним у державній зраді, засудивши до 13 років позбавлення волі. Самого обвинуваченого на суді не було, із 2014 року президент-утікач переховується за кордоном. Майно Януковича, від квартири на Оболоні до резиденції «Межигір’я» – арештоване.