Що Луценко і Аваков розповіли про вибори, Януковича і Медведчука

Річний звіт генерального прокурора України та застереження щодо передвиборчої президентської гонки від міністра внутрішніх справ України – зокрема, про це 6 лютого чиновники говорили під час засідання парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

6 лютого комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності підтримав два законопроекти : «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у зв'язку із здійсненням спеціального досудового розслідування» (№9353) та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства» (№8270).

Перший, як написав автор законопроекту народний депутат від БПП Сергій Алєксєєв у пояснювальній записці, сприятиме реалізації принципу невідворотності покарання для осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та переховуються поза межами України чи на тимчасово окупованій території України.

Присутній на засіданні комітету генеральний прокурор України Юрій Луценко додав, що законопроект №9353 також передбачає удосконалення процедури оголошення заочної підозри та перехід у заочні суди, оскільки нині виникла юридична колізія. Заочне засудження, додав він, було дозволене до створення Державного бюро розслідування.

Інший – передбачає посилення покарання за виборчі порушення. Хоча, як йшлося на засіданні комітету, останній законопроект не стосуватиметься найближчих президентських виборів.

Звіт Юрія Луценка

Профільний комітет парламенту запросив генерального прокурора України Юрія Луценка для того, аби той прозвітував про роботу прокуратури за минулий рік. Разом з тим на порядку денному стояло питання повторного розгляду законопроекту, пов'язаного із заочним досудовим слідством.

Луценко заявив, що нині залишаться болючими питання махінацій із підакцизними товарами, адже ця сфера є декриміналізована, така ж ситуація із нелегальним видубутком бурштину, піску та браконьєрства у лісі. Більш глобальним нині є питання рейдерства, наголосив він.

Боротьба з корупцією

Генпрокурор фактично звинуватив Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру та Національне антикорупційне бюро України в малоефективності. Він навів такі порівняння.

«Відповідно до нашої компетенції, за останніх два роки ми затримали на корупційних діяннях 5471 особу, з них 2765 засуджено. Всі ці особи – категорії «Б». В той же час САП та НАБУ, за період їхнього існування, – категорії «А» вироків немає. Конфіскація злочинних активів – ГПУ за 2 роки повернула 44 мільярди гривень. Зусиллями САП та НАБУ – 26 тисяч гривень», – заявив Луценко. Також прокурор додав, що Генеральна прокуратура має право розслідувати справи колишніх чиновників категорії «А» (голова області й вище) та нинішніх чиновників категорії «Б» (нижче за очільника області).

САП та НАБУ ще не коментували озвученої генпрокурором інформації.

«Вже цього місяця буде спрямована до суду справа 27 керівників податкових інспекцій тих часів, яких на гелікоптері рік тому привозили до слідчих. Справа закінчена. В лютому місяці вона буде передана до суду», – коротко додав про перебіг подій травня 2017 року.

​Янукович

Рішення Оболонського районного суду Києва, який 24 січня визнав колишнього президента України Віктора Януковича, який втік до Росії,​винним у державній зраді та пособництві у плануванні, підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни і засудив його до 13 років ув’язнення, Луценко вважає перемогою.

«Засудження екс-президента Януковича за державну зраду є не тільки вироком для нього, але якщо уважно почитати вирок суду, то і серйозним сигналом для Путіна, який там згадується неодноразово. Також це є серйозним сигналом для всіх нинішніх і майбутніх високопосадовців», – заявив Луценко.

Медведчук

Генеральна прокуратура України 5 лютого повідомила, що відкрила кримінальне провадження проти проросійського політика, голови політради партії «Опозиційна платформа – за життя» Віктора Медведчука за статтями «державна зрада» і «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України».

Справу відкрили за зверненням народного депутата Андрія Тетерука через заяву Медведчука на партійному з’їзді 29 січня, де він заявив про необхідність утворення так названого «автономного регіону Донбас».

В партії «Опозиційна платформа – за життя» назвали звернення в Генпрокуратуру Тетерука «передбачуваним і юридично нікчемним наклепом».

«Найбільш складними є люди, які формально свої заклики до зміни конституційного ладу і непорушності наших кордонів маскують у псевдозаконні форми. З ними набагато важче. Наприклад, коли один керівник проросійської громадської організації у себе на з'їзді закликає до того, що на Донбасі має бути створена автономія. Тут немає нічого антизаконного. В принципі вносити закон до Конституції має право будь-хто. Але при цьому він каже, що там, на Донбасі, буде створений свій уряд і свій парламент. Що це означає? Ми розглядаємо такі заклики як інформаційну підтримку іноземної держави-агресора та її терористичних угруповань в ході воєнного конфлікту. Хочу звернути вашу увагу, 111 стаття (Кримінального кодексу України) – державна зрада – кваліфікує як зраду інформаційну підтримку вимог і дій терористів. Якщо хтось хоче інформаційно підтримати те, що зробили на окупованих територіях терористи, то це, з нашої точки зору, має ознаки кримінального правопорушення (державної зради), а саме надання інформаційної підтримки в ході воєнної агресії. Ці справи порушуються й надалі віддаються на експертизу до профільно-експертної установи, і лише після висновку симантично-лінгвістичної експертизи ми можемо пред’являти підозру, а далі – і обвинувальний акт», – заявив під час засідання комітету 6 лютого Луценко.

Поки що генпрокурор не береться звинувачувати політика у злочині, однак вважає за необхідне розпочати розслідування у цьому напрямку.

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Віктор Медведчук, лідер українського проросійського руху «Український вибір» і голова політради проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя», відомий також як кум президента Росії Володимира Путіна. Медведчук завдяки особистим стосункам із Путіним відігравав певну роль в обміні українських заручників на затриманих в Україні за антиукраїнську діяльність росіян і проросійських діячів. При цьому такі обміни не відбуваються вже тривалий час.

Арсен Аваков. Вибори

На засіданні парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності був присутній і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Передовсім він розповів про перебіг президентської кампанії, яка стартувала 31 грудня 2018 року.

«На цей момент близько 700 звернень щодо порушень у передвиборчій президентській кампанії. Розпочато 15 кримінальних проваджень. Складено 147 адміністративних протоколів. Решта перевіряється. Ключові порушення – агітація, яка є на вулицях, не сплачена зі спеціального виборчого фонду кандидатів. Тут зареєстровано декілька кримінальних проваджень за зверненнями ЦВК, громадської мережі «Опора» та за власними матеріалами Національної поліції України. Реклама без вихідних даних – це грубе порушення виборчої агітації. Є і заяви про організацію системи підкупу виборців. Таких заяв нині близько 30».

Раніше громадська мережа «Опора» уже ​розповідала про основні порушення впродовж першого місяця передвиборчої гонки та про можливі ризики​.

Щодо безпекових питань на самих виборах, то Аваков запевнив, що щонайменше двоє поліцейських працюватимуть на кожній виборчій дільниці, забезпечуватиметься супровід та охорона виборчої документації.

Також щонайменше в штатному режимі охоронятиметься правопорядок на вулицях. Також він запевнив, що МВС не допустить підкупу правоохоронців під час виборів.

​Законодавча ініціатива Кабміну щодо посилення відповідальності за виборчі правопорушення

Відповідно до законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства» (8270) передбачається:

адміністративна відповідальність за умисне розголошення виборцями свого волевиявлення в приміщенні для голосування (міністр вважає, що це попередить різноманітні форми контролю за волевиявленням з боку третіх осіб);

Кримінальний кодекс – встановлення санкцій у виглляді позбавлення волі строком до 2 років за незаконне використання або вкидання виборчих бюлетенів;

до 6 років позбавлення волі за злочини, пов’язані з наданням виборцям пропозиції неправомірної вигоди, непрямого підкупу виборців, фальсифікації виборчої документації (нині Кримінальний кодекс передбачає максимальний термін покарання за такий злочин – 3 роки ув’язнення);

вводиться відповідальність за підкуп кандидатів;

кримінальна відповідальність за здійснення передвиборчої агітації, яка супроводжується неправомірною вигодою;

скасовується кримінальна відповідальність за приховування або знищення власних виборчих бюлетнів – натомість вводиться адміністративна відповідальність;

поліція матиме право проводити негласні слідчо-розшукові дії у разі виявлення правопорушень.

Профільний комітет ухвалив такий законопроект і направив на розгляд до парламенту. Втім, у залі погодилися з тим, що цьогорічних президентських виборів, які заплановані на 31 березня 2019 року, ці правки не стосуватимуться, як і те, що законопроект потребує детального обговорення.

Як генеральний прокурор, так і міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков намагалися запевнити усіх присутніх на засіданні парламентського комітету в тому, що мають одностайне рішення – сприяти демократичним виборам у країні й не поділятимуть жодні політичні погляди у своєму професійному полі.