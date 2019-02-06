«Розвели, як лоха»: прес-конференція Януковича стала новим джерелом мемів

6 лютого екс-президент України Віктор Янукович дав у Москві велику прес-конференцію, щодо «актуальних питань української політики».

«Озброєні молодчики», військовий переворот та «мене кинули, як лоха» – Віктор Янукович не змінив свою риторику з моменту останньої появи на публіці. Тим не менш, користувачі соціальних мереж щиро подякували екс-президенту України за меми, які він вкотре привніс у соціальні медіа.

«5 років, які пройшли, я оцінюю, як найбільш чорні сторінки в житті України за роки незалежності. Звісно, все, що сталось після державного перевороту, не могло приснитись і в страшному сні. Ми побачили процеси, які призвели до численних жертв, які називаються «воєнним протистоянням»​, –​ почав свій виступ Янукович.

Звісно ж, більшу частину ефіру заполонили питання з російських видань.

Янукович встиг висловитись щодо свого ставлення до томосу, Віктора Медведчука та Криму. Він одразу повідомив, що нещодавно повернувся з лікування з-за кордону.

У багатьох виникло питання, чи дозволено Януковичу покидати територію Росії.

Найбільший ажіотаж викликало запитання кореспондента УНІАН у Москві Романа Цимбалюка. Крім запитання про перетин кордону, Цимбалюк запитав про те, чи не перебуває раптом Янукович у російському полоні, оскільки його риторика нічим не різниться від риторики Путіна.

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​Ну, і сам Цимбалюк дуже тішився тому, що йому все-таки вдалося потрапити на прес-конференцію Януковича та поставити запитання.

Багато своїх відповідей екс-президент України присвячував прийдешнім президентським виборам.

Та все-таки, нічого нового з його виступу ніхто не почув.

Однак прозвучало багато афоризмів.

Цитата про лоха стала однією з найбільш обговорюваних у соціальних мережах.

Ну, і короткий конспект для тих, хто пропустив прес-конференцію.

24 січня Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винуватим у державній зраді та пособництві у плануванні, підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни і засудив його до 13 років ув’язнення. Водночас суд вважає екс-президента невинуватим у пособництві в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Прокуратура просила засудити Януковича до 15 років тюрми.

Адвокати заявили про намір оскаржити рішення.

Янукович виїхав з України в лютому 2014 року після розстрілів на Майдані. Наразі президент-утікач переховується за кордоном. Янукович заперечував свою провину в інкримінованих йому злочинах.