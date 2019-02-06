Кремль: у Росії немає претензій до Януковича

Речник російського президента Дмитро Пєсков заявляє, що Москва не має жодних претензій до колишнього президента України Віктора Януковича, який втік до Росії в лютому 2014 року після розстрілів на Майдані.

«До нього немає жодних претензій із боку російської держави», – сказав Пєсков 6 лютого в Москві.

На уточнювальне запитання щодо того, на яких юридичних підставах Янукович так довго перебуває в Росії при умові, що громадяни України можуть перебувати на російській території до 90 діб без оформлення необхідних дозволів, Пєсков заявив: «Я не думаю, що на нього це поширюється».

Янукович 6 лютого в Москві має дати прес-конференцію.

24 січня Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винуватим у державній зраді та пособництві у плануванні, підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни і засудив його до 13 років ув’язнення. Водночас суд вважає екс-президента невинуватим у пособництві в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Прокуратура просила засудити Януковича до 15 років тюрми.

Адвокати заявили про намір оскаржити рішення.

Янукович виїхав з України в лютому 2014 року після розстрілів на Майдані. Наразі президент-утікач переховується за кордоном. Янукович заперечував свою провину в інкримінованих йому злочинах.