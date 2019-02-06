(Друкуємо мовою оригіналу)

6 февраля в 13.00 (по Киеву) Виктор Янукович даст пресс-конференцию из Москвы по «актуальным вопросам украинской политики». Его адвокаты пообещали «сюрпризы», а также распространили документальный фильм «Кто и почему сдал Крым». Ранее украинский суд приговорил Януковича к 13 годам тюрьмы за госизмену. Что приготовил Янукович? И может ли он снова обрести вес в украинской политике? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили адвокат Виктор Януковича Виталий Сердюк и адвокат семей «Небесной сотни» Виталий Титыч.

– О чем хочет говорить Виктор Янукович? Чего ожидать?

Виталий Сердюк: Я думаю, завтра непосредственно услышите позицию президента Януковича. Наше сегодняшнее мероприятие, а именно обращение в Государственное бюро расследований с передачей материалов, свидетельствующих об умышленной сдаче Крыма и презентацией подготовленного нами документального фильма, основанного на собранных доказательствах, происходила по поручению Януковича.

– То есть, Виктор Янукович будет транслировать месседжи, которые выложены в этом фильме, альтернативное виденье событий зимы-весны 2013-2014 годов?

Виталий Сердюк: Изначально позиция защиты и Виктора Федоровича была в том, что все процессы, которые на сегодня расследуются в Украине: относительно убийств на Майдане, относительно потери Крыма, должны иметь максимальную публичность. Его личное заявление о том, чтобы опубликовать для общественности дело Майдана, было подано нами еще в 2015 году в Генеральную прокуратуру.

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– Предыдущая конференции Виктора Януковича была год назад, в марте 2018 года. Что нового он расскажет?

Виталий Сердюк: Мы опубликовали первую часть, собранную защитой доказательственной базы, которая свидетельствует о причастности высших должностных лиц Украины к расстрелам на Майдане, к умышленной сдаче нашей территории. Эти материалы будут преданы общественности.

По поводу месседжей и выступления Виктора Януковича, каждый сможет услышать то, о чем он хочет сказать, на самой пресс-конференции. Делать какие-либо анонсы будет неправильным.

– Не факт, что у всех будет возможность посмотреть эту пресс-конференцию. Кто сдал Крым, кто расстреливал людей на Майдан – какая позиция защиты?

Нами подано заявление относительно данных о преступлениях по расстрелам, по сдаче Крыма против целого ряда должностных лиц Украины

​Виталий Сердюк: Нами подано заявление относительно, в том числе, данных о преступлениях по расстрелам, по сдаче Крыма, по совершению государственной измены против целого ряда должностных лиц Украины. В частности, в заявлении о возбуждении дела мы просим начать незамедлительно расследование против Турчинова, Яценюка, Парубия, Наливайченко, Луценко, Пашинского, Тягнибока и целого ряда других должностных лиц, по которым собраны достаточные материалы, чтобы утверждать, что в их действиях имеются признаки соответствующих преступлений.

И я надеюсь, что просьба Виктора Януковича к Государственному бюро расследований обеспечить публичность данного процесса будет услышана.

– Господин Титыч, как вы относитесь к предложению вашего коллеги опубликовать, сделать гласностью общественности это расследование? И как оцениваете позицию адвокатов Виктора Януковича?

Виталий Титыч: Я внимательно слушал коллегу, мне трудно, может он подскажет, в какие процессуальные кодексы мне посмотреть, чтобы понять законодательную основу для такой инициативы. Пять лет назад мы, представители потерпевших, адвокаты, которые занимаются, в том числе сопровождением дела по расстрелу в феврале, говорили, что по договорам с клиентами нам делегировано право на установление объективной истины в этом процессе от их имени. А не отстаивание отдельных интересов потерпевших.

Все, что появлялось – истории о «пашинских снайперах», «грузинских снайперах». Это – фейки, они имеют другую природу

Это позиция большинства потерпевших, семи убитых. Неоднократно я и коллеги говорили в эфирах, когда слышали такие заявления, дайте нам эти документы – и мы в рамках закона реализуем в процессах, там, где вы не имеете возможности. Но таких документов по доказательствам мы не видели. Все, что появлялось – истории о «пашинских снайперах», «грузинских снайперах». Это – фейки, они имеют другую природу.

– Виталий, я успел посмотреть в фильме о том, кто и почему сдал Крым, завязано многое на грузинских снайперах. Почему это фейки?

Виталий Титыч: Это не просто наша позиция, это позиция следствия. Нет ни одного объективного доказательства, на основании которого эту версию можно было бы каким-то образом исследовать, а не называть фейком. В процессе этих пяти лет следствие получает новые доказательства, новые видео и их исследует. Появляется новая информация, в том числе и про «грузинских снайперов».

Совершение данного преступления от начала и до конца задокументировано на видео множеством камер

Я повторяю то, что говорил пять лет назад. Это очень легкое преступление для расследования. Совершение данного преступления от начала и до конца задокументировано на видео множеством камер и это нельзя куда-то деть.

– Почему же нет вердикта суда по этому делу? Виктора Януковича судили по госизмене и там доказательством было письмо Владимиру Путину о просьбе ввести войска на территорию Украины.

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Виталий Титыч: Уголовный процесс предполагает персонализацию: обвинение и установление участия конкретного лица в конкретном преступлении. В расстреле у нас установлено 24 лица. У нас более 150 потерпевших: убитых и раненых. Это все множьте на 150, все процессуальные действия.

То, что вы назвали доказательством, письмо – это способ совершения инкриминированных ему трех преступлений. Но никто не исследовал те обстоятельства о сдаче Крыма.

А именно, то что Крым был сдан в первую очередь, потому что обороноспособность Украины, в частности на этом полуострове, была сведена к нулю. А кто сдал, не сдал, если у Виталия есть такая информация, конечно, поделитесь.

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– С вашей точки зрения, эти выступления, публикация фильмов, имеет юридический смысл? Может это повлиять на апелляцию по приговору о госизмене?

Виталий Титыч: Это абсолютно не имеет никакого смысла. Я Виталия знаю давно и могу сказать, что он вышел за рамки действия адвоката в данном процессе. Перечитываю решение, буду делать его анализ. Некоторые вещи меня очень удивили.

Цитата позиции защиты, которая утверждает, что в Украине произошел «военный переворот» – этот вопрос к адвокатам. Об этом можно говорить где-то на политических митингах. Но если ты работаешь в легитимном поле, в государстве, ты находишься в суде, а этот суд тоже результат «переворота». Если у нас был «переворот», то пять лет у нас нелегитимный парламент, ни один закон, принятый в это время, не соответствует пониманию Виталия Сердюка и его коллег правовым нормам. Если это так, то наверное не надо принимать эти участия.

Мы это внимательно изучим и, наверное, будем обращаться к нашим органам, чтобы они нас рассудили. Чтобы мы понимали, в какой стране находимся и что имеет право делать и говорить адвокат.



– Как вы относитесь к решению суда о госизмене Виктору Януковичу? 13 лет тюрьмы насколько оправдано? Ваши дальнейшие действия?

Виталий Сердюк: Мы изначально, группа защиты, знали, на что шли. Надежды на полноценное справедливое правосудие не было. Но нашей задачей было восстановить хронологию, собрать доказательства. И нам это удалось. Поэтому мы довольны, что приняли участие в данном деле.

– Господин Титыч, наверное, Виктор Янукович будет подавать апелляцию. Возможен ли откат, пересмотр этого дела?

Виталий Титыч: Я надеюсь, апелляцию будет подавать прокуратура. Это довольно странное решение. Это тема довольно высокоспециализированная оценке суда. Единственный смысл, который был в этом процессе сейчас и каким образом это пояснял генеральный прокурор два года назад, почему обвинение такое куцее – государственная измена. Действия Виктора Януковича не исчерпываются единственным инкриминированным действием – написанием письма.

Главная проблема – это уничтожение экономики, постановление в зависимость от, в том числе, соседнего государства, клановость, уничтожение обороноспособности, информационной безопасности, экономические преступления, которые тоже должны были быть включены. В это обвинение вошел только один эпизод – написание письма.

Суд по непонятным мне причинам отбросил оценку нанесенных убытков, отбросил квалификацию «тяжкие последствия преступления»

Суд по непонятным мне причинам отбросил оценку нанесенных убытков, отбросил квалификацию «тяжкие последствия преступления». На первый взгляд, это странное решение.

– Виталий, что будете дальше? Будете подавать апелляцию?

Виталий Сердюк: Наши основные усилия будут направлены на обеспечение максимально полного публичного рассмотрения дела против виновников. Апелляция по делу о потере Крыма – необходимый этап.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)