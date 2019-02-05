Про що говоритиме Янукович на анонсованій прес-конференції?

5 лютого захисники президента-втікача презентували «документальний фільм», в якому йдеться про перебіг подій в період зими 2013-14 років та окупації кримського півострова. Власне, адвокати представили свою версію перебігу подій. Як вони зазначили, фільм побудували на базі адвокатського розслідування під час судової справи над Януковичем. Сам президент-утікач, якого 24 січня суд у Києві засудив до 13 років ув’язнення в справі про державну зраду, планує дати 6 лютого прес-конференцію. ​Про що ж він говоритиме на ній, та на кого розраховане кіно?

Про що йдеться?

Набір кадрів із подій Революції гідності та початку окупації Криму розбавлений виступами під час допиту в суді різних так чи інакше причетних до справи осіб чи свідків тих подій – весь документальний фільм.

У ньому присутні здебільшого звинувачення на адресу тодішніх опозиційних політиків (нині це представники влади та більшості у парламенті), оцінюється їхня діяльність (законна чи ні) та згадують про уже відому «групу снайперів-грузинів». Балансують автори кіно – а це адвокатська група, яка захищає Януковича, – коментарями у ЗМІ учасників Революції гідності. При цьому фрази вирвані з контексту.

Мета фільму?

«Коли ми розуміли, що дебати доходять до своєї заключної стадії, ми хотіли заключну частину зробити більш зручною для сприйняття. Ми розуміємо, що навіть найбільш зацікавлений журналіст прочитати ті ж 8 томів не зміг би. А томів у справі набагато більше», – пояснює захисник екс-президента Віталій Сердюк.

Адвокати висувають свої звинувачення й називають цей фільм їхнім розслідуванням. За їхніми твердженнями, саме на той момент опозиційні сили винні у тому, що «Крим здали». Пояснюють це так:

«Захоплення парламенту АР Крим відбулося 80 особами без розпізнавальних знаків. На той момент, знову ж таки, під час розгляду справи у суді встановлювались усі обставини, заслуховувалися усі пояснення Чуркіна і пояснення РФ, яка казала, що «це не наші люди, це не наші військові». Чому не були задіяні Наливайченком, Аваковим відповідні спецпідрозділи, які базувалися в Криму для того, щоби деблокувати Верховну Раду Крим? Невже Україна не мала можливості звільнити від цих людей, які знаходяться незаконно на території Верховної ради АР Крим?».

Адвокати у фільмі наводять уривок із допиту в суді Рефата Чубарова, де йдеться про телефонний дзвінок від керівників українських спецслужб у Криму, й наче б то, що усі все знали. Втім, не наведено важливий факт, про який Чубаров теж розповів, – «близько 8-ї години ранку мені подзвонили колеги, члени місцевих меджлісів і сказали, що на околицях Сімферополя стали три БТРи. Я зрозумів, що тут вступають в дію російські війська». Тобто, окрім людей зі зброєю у парламенті, в цей день з’явилася військова техніка. Наступного дня – а це 28 лютого 2014 року – російські військові розпочали блокувати військові частини України.

Адвокати заявили, що 5 лютого вранці звернулися до ДБР (Державне б’юро розслідувань) із заявою про злочини чиновників. Й сподіваються, що протягом доби їхнє звернення внесуть до ЄРДР (Єдиного реєстру досудових розслідувань).

Для кого чи для чого кіно?

Усі нинішні заяви від імені Віктора Януковича чи, навіть, від його захисту – це спроба повпливати на вибори. Більше того, спроба повпливати не Януковича як самостійної політичної фігури, а якраз тих, хто контролює кожен його крок у Росії, де він перебуває, вважає політолог Костянтин Батозький. За його словами, ідея-фікс влади Росії полягає у тому, аби не співпрацювати із нинішньою Адміністрацією президента України.

«На виборах вони будуть використовувати будь-які провокації для того, щоб погіршити шанси того чи іншого кандидата, обмовити кандидатів, яких вони не вважають своїми», – зазначає експерт.

Чи буде продовження? До слова, адвокати уже анонсували нові сюрпризи на прес-конференції екс-президента 6 лютого. Про що може говорити Янукович?

Є два варіанти, про що говоритиме президент-втікач. Враховуючи антирейтинг екс-президента, він може або привернути до себе увагу, або ж пройти повз суспільство.

«Якщо Янукович буде висловлювати, наприклад, російську версію про те, що українська влада причетна до збиття «Боїнга», або про якісь фінансові махінації, або про минуле Порошенка чи Тимошенко як головних кандидатів (на посаду президента України – ред.), – то це, навпаки, може привернути до Януковича увагу. Це може бути або ж якийсь компромат, або ж це буде спроба виправдатися після цього вироку, спробувати продовжити якусь юридичну боротьбу. В цьому випадку це не буде сприйматися суспільством», – припускає Батозький.

Судовий процес триває

24 січня колишнього президента України Віктора Януковича засудили до 13 років ув’язнення в справі про державну зраду. Суд визнав Януковича винуватим у державній зраді та пособництві у плануванні, підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни.

У справі президента-втікача адвокати готують апеляцію на 24 лютого (останній день, коли, згідно із законом, можна подати апеляційну скаргу), також готують звернення до ЄСПЛ і заявляють, що справа буде вирішена на користь їхнього клієнта.

Слід ще додати, що наведена інформація у фільмі була озвучена адвокатом Олесандром Байдиком, який зачитував свою промову близько 16 годин упродовж більш ніж п’яти судових засідань. Здебільшого він зачитував інформацію, опубліковану у різних ЗМІ.

Оболонський суд Києва розглядав справу щодо Віктора Януковича понад півтора роки. Екс-президента підозрювали у державній зраді; пособництві в умисних діях, вчинених з метою змін меж території України, та у пособництві ведення проти неї агресивної війни. Сторона обвинувачення просила для підсудного 15 років позбавлення волі. Сам Віктор Янукович свою провину заперечує.

Справа налічує більше ніж сотню томів. Із червня минулого року суд розглядав її заочно. Серед доказів, зокрема, фігурують листи, які Янукович писав адміністрації російського президента Володимира Путіна із закликом ввести в Україну війська.

Серед свідків у цій справі були екс-міністр оборони Михайло Коваль, екс-прем’єр Арсеній Яценюк, чинний секретар РНБО Олександр Турчинов. Давав свідчення і нинішній український президент Петро Порошенко. І хоча його опитували по відеозв’язку, силовики посилили охорону будівлі суду. Особливо дісталося жінкам-журналісткам: їх обшукували і оглядали на предмет написів на тілі, нібито намагаючись виявити активістку руху Femen. Її того дня таки затримали, але методи правоохоронців викликали критику і депутатів, і самого президента.

Із заключним словом екс-президента також не склалося. 19 листопада адвокат повідомив про нібито його травму, отриману під час гри в теніс, через яку Януковича госпіталізували, унеможлививши таким чином його виступ у суді. Засідання перенесли на 5 грудня, але й тоді захисники екс-президента заявили про неможливість його участі в засіданні. За їхніми словами, травма Януковича настільки серйозна, що йдуть перемовини про переправку його на лікування в Ізраїль, а виступ на суді з лікарняного ліжка може принижувати гідність підсудного.

Вже на останньому етапі судового процесу суддя Владислав Дев’ятко заявив, що Януковичу надавалися всі можливості прибути до суду і висловити свою позицію, а відтак суд іде до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.