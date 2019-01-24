«У Кремлі до Януковича ставляться, як до відпрацьованого матеріалу» – експерт про вирок суду

Гості програми «Ваша Свобода»: Віталій Титич, адвокат; Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента»; Дмитро Орєшкін, російський політолог.

Суд у Києві 24 січня оголосив вирок колишньому президенту України Віктору Януковичу. Суд визнав його винним у державній зраді, засудивши до 13 років позбавлення волі. Самого обвинуваченого на суді не було, із 2014 року президент-утікач переховується за кордоном.

Віталій Портников: Панове, закінчення цього процесу – це крапка, трикрапка, а, може, взагалі без якихось знаків можна про цей процес говорити?

Щонайменше нас очікує таке ж шоу протяжністю в рік

​Віталій Титич: Це не є процесом у розумінні кримінального процесу. Кримінально-процесуальний кодекс встановлює процедури, яких має бути дотримано. Вони порушувалися тут постійно, що нівелювало значення в юридичному сенсі всього цього дійства. В юридичному сенсі тут немає і не може бути крапки. Це рішення суду першої інстанції. Очевидно, що воно буде оскаржене в апеляції. Апеляція здійснює розгляд у повному обсязі. Щонайменше нас очікує таке ж шоу протяжністю в рік, тобто до того моменту, коли можемо казати, що вирок набув законної сили. А потім касація. Впродовж розгляду в Україні цього провадження в іншій міжнародній юрисдикції, зокрема в Європейському суді з прав людини, будуть розглядатися провадження за заявами адвокатів Януковича щодо порушення прав, визначених конвенцією стосовно його обвинувачення. Тому це ні в якому контексті не крапка.

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Мені дуже соромно як юристу, що такий важливий процес виконаний настільки недбало, настільки демонстративно нехтуючи вимогами як національного права, так і міжнародного. Для юристів це просто ганьба, що не спромоглися в Україні реалізувати найкраще, що у нас є – потенціал, у тому числі науковий, юридичний, з боку обвинувачення, у тому числі з боку захисту. Це не процес. Це не те, чим можна, на жаль, пишатися.

Якщо особа не перебуває під юрисдикцією України, то Україна не зможе застосовувати до неї будь-яких заходів кримінального впливу, який вирок вона не винесла б

Щодо провадження за відсутності обвинувачених, то наше законодавство вкрай недолуге. Адвокати потерпілих навіть підготували проекти певні. Але вони були заблоковані, у тому числі ГПУ. Якщо особа не перебуває під юрисдикцією України, то Україна не зможе застосовувати до неї будь-яких заходів кримінального впливу, який вирок вона не винесла б. Тому для таких проваджень є дуже важливою легітимність рішення в очах інших юрисдикцій. Щоб це виглядало законно, щоб ми могли просити, відповідно до міжнародних договорів, виконати вирок в будь-якій іншій юрисдикції, як в частині притягнення Януковича до відповідальності, так і в більш прагматичній та важливій для нас частині, яку виводять за рамки (зрозуміло, чому) – накладання кримінально-правових санкцій на майно, активи, виведені з України.

Мені важливо, щоб до Янукович не набув статусу політично переслідуваної особи

Ми готуємося до процесу стосовно Януковича за відсутності Януковича, але де він буде обвинувачений, як організатор насильницьких злочинів, у тому числі розстрілів на Майдані. Мені важливо, щоб до того моменту Янукович не набув статусу політично переслідуваної особи, який йому забезпечували у цьому квазіпроцесі усіма засобами, у тому числі і суд, і ГПУ, і щоб не уникнув потім санкцій. Я не отримав від адвоката Януковича прямої відповіді, відповідно до якої процедури відбувається цей процес – за відсутності чи звичайний процес? Я такими побутовими рисами намагаюся записати ту «правову кашу», в якій «зварено» це дійство під назвою «вирок Януковичу». Я вже не кажу про допит свідків по «Скайпу». Це просто дикість! Люди не приведені до присяги. Їх опитує суд, не виконавши обов’язкові процедури. Вони не є свідками.

Януковичу інкримінують виключно один епізод – звернення з цим листом до Путіна. При всьому обсязі злочинних діянь

Януковичу інкримінують виключно один епізод – звернення з цим листом до Путіна. При всьому обсязі злочинних діянь, на моє суб’єктивне переконання, вчинених в контексті державної зради, а це дії проти інформаційної безпеки, економічної, дії, направлені на знищення обороноздатності. Ми це маємо зараз навіть не з 2010 року, з 2004 року, можливо, й раніше є факт співробітництва його. Оце мало би бути досліджене і принесене у суд з результатами дослідження!

Рік назад я бачив підготовлений проект підозри. Департамент спеціальних розслідувань у цю підозру у держраді передавав свої документи, розслідування економічних злочинів в частині якраз доведення до знищення економіки України. Він був у разів 20 більший, ніж цей куций обвинувальний акт, в якому виключно один епізод. Оце питання: хто звідти прибрав, з якою метою все це?

Низка політичних міфів, які існували, отримали, як мінімум, правове визначення, як то зрада Януковича

​Олександр Леонов: З юридичної точки зору, це багато крапок – процес триватиме, буде оскаржуватися. Але з політичної точки зору, достатньо важлива річ – цей вирок. Низка політичних міфів, які існували, отримали, як мінімум, правове визначення, як то зрада Януковича, і, наприклад, як твердження про держпереворот та зникнення Януковича було доведено в суді, що він дійсно зник і перестав виконувати обов’язки президента. Підтвердили представники захисту Януковича, що перша приймальня не мала зв’язку з президентом, оскільки перша приймальня завжди знає, де є президент і завжди може зв’язатися. Це дуже важливо. Тому що саме на цьому базувався «фан-клуб Януковича» і казав, що це був державний переворот.

Є два прецеденти, які на майбутнє можуть мати значення. По-перше, це судовий процес над першою особою держави. Такого не було в країні. І те, що українські високопосадовці давали свідчення в суді.

Цей лист (Януковича до Путіна з проханням ввести війська – ред.) зареєстрований Росією в Радбезі ООН. Мало того, що Янукович здійснив акт держради, він ще діяв за межами українського законодавства – не мав права запрошувати іноземні війська в Україну. За українським законодавством, це може робити тільки Верховна Рада.

​– Переклад. Пане Орєшкін, Віктор Янукович з моменту свого зникнення з України перебував на російській території під захистом російського керівництва. Після того, як закінчиться цей процес, можна говорити про те, що для Януковича це не дуже важливо, чи буде вирок, чи ні, він як жив «за пазухою у Путіна», так там й лишиться? І тому, можливо, для Росії результати цього процесу є нікчемними, що Росії плювати на українське право і на українські висновки?

У Кремлі до Януковича ставляться, як до давно вже відпрацьованого матеріалу

​Дмитро Орєшкін (переклад): З одного боку, звісно плювати (Росії – ред.), а з іншого боку, наяву медійні збитки для російської позиції. Тут в України ініціатива в руках. Тому що відбувається правовий процес. Мені якраз подобається, що достатньо коректна судова процедура.

Щодо Януковича, так на нього вже давно рукою махнули. Ідея, що його можна буде повернути в Україну, як легального лідера, вже, як на мене, нікому і в нічних жахіттях в Росії не сниться. Доживатиме людина без будь-яких шансів. І у Кремлі до нього ставляться, як до давно вже відпрацьованого матеріалу.

Так що нічого радикального не відбудеться. Але зайва плямка на обличчі Путіна з’явиться. Ті, хто його зараз підтримує, так званий «демократичний сектор», наразі якраз найбільше розчаровуються у ньому. Він виглядає слабким політиком, виглядає не дуже рішучим. То Венесуела, то Януковича засудили – скрізь суцільні удари в спину. Низка товаришів, у яких є особисті рахунки чи політичні... з Путіним, потроху м’ясоїдно зубами поклацують. Але до цього ще надзвичайно далеко.

Лист Януковича до Путіна з проханням ввести війська дуже послабляє позицію Януковичу, правову в першу чергу. Це досить очевидний факт, який можна інтерпретувати як державну зраду.