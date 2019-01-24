Колишнього президента України Віктора Януковича засудили до 13 років ув’язнення в справі про державну зраду.
Суд визнав Януковича винуватим у державній зраді та пособництві у плануванні, підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни.
«За сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим визначити Януковичу Віктору Федоровичу остаточне покарання у виді 13 років позбавлення волі», – сказав суддя.
Водночас суд визнав Януковича невинуватим у пособництві в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України «у зв’язку з недоведеністю, що в діяннях обвинуваченого є склад кримінального правопорушення».
«Строк відбування покарання Януковичу Віктору Федоровичу рахувати з часу його затримання», – зачитав суддя текст ухвали.
Також суд вирішив стягнути з екс-президента 98 561 гривню за проведення судових експертиз.
«Заходи забезпечення кримінального провадження, арешти на майно, накладені в межах даного кримінального провадження, залишити без зміни», – додав суддя.
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