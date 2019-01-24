Сьогодні у Києві мають оголосити вирок Януковичу

Оболонський районний суд Києва 24 січня має оголосити вирок колишньому президенту України Віктору Януковичу, звинуваченому у державній зраді.

Як повідомляє прес-служба суду, початок засідання запланований на 9:00.

Суддя Владислав Дев’ятко, який головував на засіданнях у справі Януковича, 5 грудня оголосив, що суд іде до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.

За словами судді, 5 грудня відбувалося вже 89-е судове засідання, провадження було проведене без участі Януковича, але право на захист йому гарантували.

Сторона обвинувачення 16 серпня попросила у суду 15 років ув'язнення для Януковича.

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За даними Генпрокуратури, Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених статтями «державна зрада», «пособництво в умисних діях, вчинених з метою змін меж території та державного кордону України» і «пособництво у веденні агресивної війни». Він винним себе не вважає.

Янукович і низка його соратників втекли з України в 2014 році після розстрілу протестувальників на Майдані.