Страх чи травма. Чи вплине на процес те, що Віктор Янукович не виступить у суді?

Напередодні п’ятої річниці початку Євромайдану адвокат Віктора Януковича заявив, що той не виступатиме у суду 19 листопада через травму.
У московському Інститут швидкої допомоги імені Скліфосовського підтвердили українському інформаційному ресурсу LIGA.net, що колишнього президента України Віктора Януковича туди привозили 16 листопада, але уже виписали. Що саме сталося із президентом-утікачем, у лікарні сказати відмовилися.
Зате російські ЗМІ повідомляють, що у Януковича, нібито, травма коліна і була підозра на травму хребта. До лікарні Скліфосовського його привезли із тенісного клубу, а зараз він продовжує лікуватися у приватній клініці.
Адвокат Олександр Горошинський підтвердив, що у президента-утікача травма, і що у зв'язку з госпіталізацією Янукович не зможе виступити з останнім словом у справі про державній зраді перед українським судом.
Адвокат клопотатиме про перенесення слухання на іншу дату. За його словами, травма Віктора Януковича настільки серйозна, що екс-президент може пробути в лікарні три тижні.
«На сьогоднішній день він фактично не може рухатися», – стверджує Горошинський.
Крім того, захист обвинуваченого у державній зраді президента-утікача має намір подати клопотання про допит екс-міністра енергетики і вугільної промисловості України Едуарда Ставицького, який нібито дуже важливою інформацією.
Судове засідання, на якому колишній президент України мав виголосити своє останнє слово мало відбутися у понеділок, 19 листопада. Колишній президент мав виступати по відеозв’язку.
Яким чином перенесення засідання вплине на розгляд справи про державну зраду? Радіо Свобода поцікавилося думками правників.
Михайло Савва, голова ради експертної групи «Сова», професор права:
Я сумніваюся в тому, що Янукович дійсно отримав травму.
Будуть відтягувати винесення вироку на максимально можливий термін. Вони хочуть відійти в часі подалі від річниці Революції гідностіМихайло Савва
Відмова Януковича від останнього слова в зв'язку з його захворюванням призведе до того, що винесення вироку, ймовірно, відкладуть. Я думаю, що команда Януковича і Москва будуть відтягувати винесення вироку на максимально можливий термін. Думаю, що вони хочуть відійти в часі подалі від річниці Революції гідності, щоб громадський резонанс вироку був менш значним.
Мені складно оцінювати якість роботи адвокатів і прокурорів у цьому, без перебільшення історичному судовому розгляді, бо для цього потрібно бути самому в процесі. Але я впевнений у тому, що процес надзвичайно важливий, і не тільки для України.
Створюється європейський прецедент суду над колишнім керівником країни за звинуваченням у державній зраді. Результати цього процесу покажуть диктаторам і авторитарним правителям, що може чекати їх.
Володимир Василенко, суддя Міжнародного кримінального трибуналу з колишньої Югославії (2001–2005 роки), представник України у Раді ООН з прав людини (2006–2010 роки):
– Цілком ясно, що заява адвоката Віктора Януковича, вказує на те, що процес ще затягнеться. Звісно, з правової точки зору, якщо дотримані усі правила, то чим швидше проходить судовий розгляд справи, тим краще. Але, якщо вже так не відбулося, то треба й надалі дбати про дотримання усіх процедур і рухатися уперед. Як би не затягувався процес, усі добре пам’ятають, що зробив Янукович і які злочини чинилися на Майдані.
Тож, виступить Янукович на суді у переддень початку Майдану, чи не виступить, це по-суті ніяк не вплине на остаточний результат процесу. Я не вбачаю тут жодної небезпеки.
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