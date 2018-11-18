Страх чи травма. Чи вплине на процес те, що Віктор Янукович не виступить у суді?

Напередодні п’ятої річниці початку Євромайдану адвокат Віктора Януковича заявив, що той не виступатиме у суду 19 листопада через травму.

У московському Інститут швидкої допомоги імені Скліфосовського підтвердили українському інформаційному ресурсу LIGA.net, що колишнього президента України Віктора Януковича туди привозили 16 листопада, але уже виписали. Що саме сталося із президентом-утікачем, у лікарні сказати відмовилися.

Зате російські ЗМІ повідомляють, що у Януковича, нібито, травма коліна і була підозра на травму хребта. До лікарні Скліфосовського його привезли із тенісного клубу, а зараз він продовжує лікуватися у приватній клініці.

Адвокат Олександр Горошинський підтвердив, що у президента-утікача травма, і що у зв'язку з госпіталізацією Янукович не зможе виступити з останнім словом у справі про державній зраді перед українським судом.

Адвокат клопотатиме про перенесення слухання на іншу дату. За його словами, травма Віктора Януковича настільки серйозна, що екс-президент може пробути в лікарні три тижні.

«На сьогоднішній день він фактично не може рухатися», – стверджує Горошинський.

Крім того, захист обвинуваченого у державній зраді президента-утікача має намір подати клопотання про допит екс-міністра енергетики і вугільної промисловості України Едуарда Ставицького, який нібито дуже важливою інформацією.

Судове засідання, на якому колишній президент України мав виголосити своє останнє слово мало відбутися у понеділок, 19 листопада. Колишній президент мав виступати по відеозв’язку.

Яким чином перенесення засідання вплине на розгляд справи про державну зраду? Радіо Свобода поцікавилося думками правників.

​Михайло Савва, голова ради експертної групи «Сова», професор права:

Я сумніваюся в тому, що Янукович дійсно отримав травму.

Будуть відтягувати винесення вироку на максимально можливий термін. Вони хочуть відійти в часі подалі від річниці Революції гідності

Відмова Януковича від останнього слова в зв'язку з його захворюванням призведе до того, що винесення вироку, ймовірно, відкладуть. Я думаю, що команда Януковича і Москва будуть відтягувати винесення вироку на максимально можливий термін. Думаю, що вони хочуть відійти в часі подалі від річниці Революції гідності, щоб громадський резонанс вироку був менш значним.

Мені складно оцінювати якість роботи адвокатів і прокурорів у цьому, без перебільшення історичному судовому розгляді, бо для цього потрібно бути самому в процесі. Але я впевнений у тому, що процес надзвичайно важливий, і не тільки для України.

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Створюється європейський прецедент суду над колишнім керівником країни за звинуваченням у державній зраді. Результати цього процесу покажуть диктаторам і авторитарним правителям, що може чекати їх.

Володимир Василенко, суддя Міжнародного кримінального трибуналу з колишньої Югославії (2001–2005 роки), представник України у Раді ООН з прав людини (2006–2010 роки):

– Цілком ясно, що заява адвоката Віктора Януковича, вказує на те, що процес ще затягнеться. Звісно, з правової точки зору, якщо дотримані усі правила, то чим швидше проходить судовий розгляд справи, тим краще. Але, якщо вже так не відбулося, то треба й надалі дбати про дотримання усіх процедур і рухатися уперед. Як би не затягувався процес, усі добре пам’ятають, що зробив Янукович і які злочини чинилися на Майдані.

Тож, виступить Янукович на суді у переддень початку Майдану, чи не виступить, це по-суті ніяк не вплине на остаточний результат процесу. Я не вбачаю тут жодної небезпеки.

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