ГПУ: справу щодо Ставицького направили до суду

Генеральна прокуратура завершила розслідування справи за підозрою екс-голови правління компанії «Надра України» Едуарда Ставицького, приватного нотаріуса і директора компанії «Танталіт», повідомляє речниця генпрокурора Лариса Сарган.

Як написала вона на своїй сторінці у Facebook, справу направили до суду для розгляду по суті.

Сарган зауважила, що йдеться про справу щодо заволодіння об’єктами комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» урочища «Межигір’я» вартістю 540 мільйонів гривень.

За даними слідства, у 2007 році схвалили вилучення цих об’єктів державної форми власності із управління Держуправління справами, передачу до «Надра України», а потім внесли зміни до статуту «Надра України», які, начебто, надавали можливість цій компанії самостійно ухвалювати рішення щодо відчуження держмайна.

У прокуратурі зазначають, що у вересні 2007 року майно «Пущі-Водиці» урочища «Межигір’я» під виглядом рівноцінного змінили на майно ТОВ «Медінвсеттрейд», вартістю понад 33 мільйонів гривень.

У січні ГПУ повідомила про завершення розслідування справи щодо Едуарда Ставицького. Його підозрюють за статтями «заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем», «службове підроблення» і «використання свідомо підробленого документа».

У травні 2017 року Інтерпол припинив міжнародний розшук Ставицького.

Раніше повідомлялось, що Едуард Ставицький переховувався в Ізраїлі як громадянин цієї країни під іменем Натан Розенберг.