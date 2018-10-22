Суддя у справі Януковича заявив про можливість завершення дебатів

Суддя Оболонського районного суду Києва Владислав Дев’ятко, який головує у справі за звинуваченням колишнього президента України Віктора Януковича, 22 жовтня оголосив про можливість завершення стадії дебатів у цьому судовому процесі. За словами Дев’ятка, він поставить це питання перед колегією суддів, якщо сторона захисту завершить виголошення своїх виступів.

Після цього Дев'ятко оголосив, що наступне засідання у справі відбудеться 23 жовтня о 9:00.

Адвокат Віталій Сердюк 22 жовтня не став виголошувати промову на захист підсудного, а виступив із вимогою визнати захисників Януковича потерпілими від дій правоохоронців 16 серпня 2018 року. Також Сердюк заявив, що для захисту прав адвокатів Януковича запрошено американського захисника Стівена Шнібаума, і цей адвокат бажає виголосити промову у суді. Суддя Дев’ятко відмовив у цьому, вказавши, що «на даний момент відбуваються дебати в зовсім іншому кримінальному процесі».

16 серпня 2018 року Оболонський районний суд Києва відхилив заяву екс-президента Віктора Януковича про відмову від державного адвоката у справі про держзраду. Під час перерви в коридорі суду сталася штовханина між платним адвокатом екс-президента Віталієм Сердюком та правоохоронцями.

13 вересня суд розпочав заслуховування сторони захисту на стадії дебатів. Уже виступили два адвокати Януковича - держадвокат Юрій Рябовол і платний адвокат Олександр Байдик, які попросили суд виправдати Януковича. Ще один платний адвокат Януковича Олександр Горошинський мав закінчити свій виступ 19 жовтня.

Сторона обвинувачення 16 серпня попросила у суду 15 років ув'язнення для Януковича.

Оболонський районний суд 29 червня 2017 року ухвалив рішення щодо проведення спеціального судового провадження щодо Януковича.

За даними Генпрокуратури, Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою змін меж території та державного кордону України), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.