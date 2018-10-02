Евакуація Януковича та «Боширов»: колишній керівник служби екс-президента просить суд про допит

Колишній керівник служби безпеки екс-президента України Віктора Януковича Костянтин Кобзар просить Оболонський районний суд Києва додатково допитати його, повідомив у Facebook адвокат Януковича Віталій Сердюк, який представляє його інтереси в справі про держзраду.

За словами захисника, екс-керівник служби безпеки президента хоче, щоб його допитали «щодо поширеної в ЗМІ інформації про участь громадянина РФ [підозрюваного в отруєнні колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля Руслана] Боширова в охороні й супроводженні Віктора Януковича в АР Криму у лютому 2014 року».

Влада Великої Британії вважає, що за спробою отруєння колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки Юлії нервово-паралітичною речовиною «Новачок» у березні цього року стоїть Москва.

У скоєнні нападу британська поліція підозрює двох росіян з іменами «Руслан Боширов» і «Олександр Петров». Британська влада заявляє, що це співробітники російської розвідки. Ці особи виступили в ефірі підконтрольного Кремлю телеканалу RT і заперечували причетність до інциденту, а також зв’язок із російською розвідкою.

Група Bellingcat і російське видання The Insider опублікували розслідування, згідно з яким «Руслан Боширов» – це псевдонім полковника Головного розвідувального управління Росії Анатолія Чепіги. Bellingcat посилається на кілька джерел, знайомих із Чепігою, які підтвердили його особу.

Журналіст Центру управління розслідуваннями (ЦУР) Сергій Канєв брав участь у розслідуванні The Insider і Bellingcat змушений був терміново залишити Росію минулого тижня. Він анонсував, що днями опублікує детальне розслідування з фактами участі Чепіги (або «Руслана Боширова», під цим іменем росіянин їздив до Британії і потім був показаний у телеінтерв’ю в Росії) у спецоперації евакуації Януковича з України. За це Чепіга нібито отримав звання «Героя Росії».

Водночас російська «Нова газета», яка знайшла товаришів полковника по військовій службі, заявляє, що Чепіга отримав це звання за участь в анексії Криму.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова назвала розслідування Bellingcat і The Insider «новим вкидом».​ Кремль заперечив, що підозрюваний в отруєнні Скрипалів має звання «Героя Росії».