Чепіга-«Боширов» став «Героєм Росії» за евакуацію Януковича – розслідування

Полковник головного управління Генштабу Збройних сил Росії (більше відомого за попередньою назвою ГРУ) Анатолій Чепіга, якого Велика Британія підозрює в отруєнні родини Скрипалів, очолював операцію з вивезення до Росії екс-президента України Віктора Януковича. Про це йдеться в розслідуванні російського журналіста Сергія Канєва, який брав участь у розслідуванні The Insider і Bellingcat і змушений був терміново залишити Росію минулого тижня.

«У лютому 2014 року співробітник ГРУ Чепіга брав участь в евакуації колишнього президента України Віктора Януковича в складі Сил спеціальних операцій (ССО) Міноборони РФ, отримавши за це звання Героя Росії. Разом з ним у Кремлі нагороди вручили колишньому особистому охоронцю Путіна Олексію Дюміну, який згодом став губернатором Тульської області, а також групі «музикантів» з «Консерваторії» з вулиці Народного ополчення, яка (група – ред.) надалі склала кістяк ЧВК «Вагнер», – пише журналіст у розслідуванні, поширеному 1 жовтня сайтом «МБХ Медіа», пов’язаним із російським бізнесменом-утікачем Михайлом Ходорковським.

Журналіст Канєв анонсував українському інтернет-виданню «Громадське», що днями опублікує детальне розслідування із фактами участі Чепіги (або «Руслана Боширова», під цим іменем росіянин був показаний в телеінтерв’ю у Росії) в спецоперації з евакуації Януковича з України.

За даними оприлюдненого 1 жовтня розслідування, Чепіга-«Боширов» був запрошений до ГРУ в середині 2000-х років. Як ідеться в тексті, характеристика на Анатолія Чепігу була відмінною: тричі побував у Чечні, має нагороди, був морально стійким, хорошим сім’янином.

У Кремлі не знайшли даних про нагородження званням «Героя Росії» полковника Анатолія Чепіги, підозрюваного в замаху у Великій Британії, сказав 28 вересня речник президента Росії Дмитро Пєсков.

26 вересня розслідувачі міжнародної групи Bellingcat і російського видання The Insider опублікували вже третю частину їхнього розслідування на підставі знайдених у відкритому доступі і отриманих від неназваних джерел матеріалів про двох росіян, яких підозрюють у спробі отруєння Скрипалів. Ці люди, які мали паспорти на імена «Олександр Петров» і «Руслан Боширов», на російському пропагандистському телеканалі RT назвали себе туристами. Але, за даними розслідувачів, вони пов’язані з російським Міністерством оборони, а точніше – з колишнім ГРУ (нині – Головним управлінням Генштабу Збройних сил Росії).

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За новими даними розслідувачів, ім’я щонайменше одного з них виявилося вигаданим: «продавець спортивного харчування Руслан Боширов» виявився полковником ГРУ Анатолієм Чепігою. МЗС Росії назвало оприлюднені розслідувачами нові дані «новим вкидом».

Москва традиційно заперечує всі дані, які компрометують її. Зокрема, вже кілька разів російські військові, затримані під час бойових дій на Донбасі, за словами Москви, виявлялися звільненими з лав Збройних сил Росії якраз перед затриманням.