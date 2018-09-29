Журналіст Канєв виїхав із Росії, бо його хотіли звинуватити в замаху на Путіна – ЗМІ

Журналіст Центру управління розслідуваннями (ЦУР) Сергій Канєв залишив Росію, дізнавшись, що його збираються звинуватити в спробі з’ясувати маршрут руху кортежу російського президента Володимира Путіна, повідомляє онлайн-видання «Проект» з посиланням на власні джерела – в тому числі і в оточенні Михайла Ходорковського, який фінансував ЦУР.

Сам Ходорковський розповів телеканалу «Дождь», що Канєва довелося вивезти з Росії, оскільки журналіст «потрапив у дуже жорстку провокацію, пов’язану зі спробою звинувачення його в організації теракту проти глави держави».

За словами колишнього очільника ЮКОСа, зараз пов’язана з ним розслідувальна група з’ясовує обставини загибелі в Центральноафриканській Республіці журналістів, які знімали фільм про російських найманців. Розслідування велося з Лондона, а в Москву передавали лише частину відомостей, але й цього було достатньо для провокації щодо Канєва, вважає Ходорковський.

Де саме перебуває журналіст – не повідомляють.

Журналісти Орхан Джемаль, Олександр Расторгуєв і Кирило Радченко були вбиті в Центральноафриканській Республіці в кінці липня. Вони знімали для Центру управління розслідуваннями, який спонсорував Михайло Ходорковський, фільм про російських найманців із «Приватної військової компанії Вагнера». Її пов’язують із близьким другом Володимира Путіна бізнесменом Євгеном Пригожиним.

Після загибелі журналістів Ходорковський припинив фінансування Центру управління розслідуваннями, а головний редактор проекту Андрій Коняхін залишив свою посаду.