Пєсков: у Кремлі не знайшли даних про нагородження званням «Героя Росії» підозрюваного в замаху на Скрипалів

У Кремлі після перевірки не знайшли даних про нагородження званням «Героя Росії» полковника Анатолія Чепіги, підозрюваного в замаху у Великій Британії на колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля з дочкою, сказав журналістам речник президента Росії Дмитро Пєсков.

«Перевірили. В мене немає інформації про те, що людина з таким іменем нагороджувалася», – сказав він журналістам. Попереднього дня, 27 вересня, він пообіцяв здійснити таку перевірку.

За словами Пєскова, Кремль вважає за неможливе вести дискусію з засобами інформації про особи підозрюваних в отруєнні Скрипаля – це, сказав він, справа спецслужб.

26 вересня розслідувачі міжнародної групи Bellingcat і російського видання The Insider опублікували вже третю частину їхнього розслідування на підставі знайдених у відкритому доступі і отриманих від неназваних джерел матеріалів про двох росіян, яких підозрюють у спробі отруєння Скрипалів. Ці люди, які мали паспорти на імена «Олександр Петров» і «Руслан Боширов», на російському пропагандистському телеканалі RT назвали себе туристами. Але, за даними розслідувачів, вони пов’язані з російським Міністерством оборони, а точніше – з колишнім ГРУ (нині – Головним управлінням Генштабу Збройних сил Росії).

За новими даними розслідувачів, ім’я щонайменше одного з них виявилося вигаданим: «продавець спортивного харчування Руслан Боширов» виявився полковником ГРУ Анатолієм Чепігою. У кількох окремих джерелах його названо нагородженим званням «Герой Росії», при цьому без вказівки на підстави. У відкритих джерелах указу президента Росії про нагородження Чепіги немає. За словами розслідувачів, у Росії існує практика нагородження таємними указами за участь у подіях, які офіційно не визнаються. Вони припускають, що Чепігу нагородили за участь у війні на Донбасі.

МЗС Росії назвало оприлюднені розслідувачами нові дані «новим вкидом».

Москва традиційно заперечує всі дані, які компрометують її. Зокрема, вже кілька разів російські військові, затримані під час бойових дій на Донбасі, за словами Москви, виявлялися звільненими з лав Збройних сил Росії якраз перед затриманням.