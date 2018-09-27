Путін і «Руслан Боширов», який, як стверджують, воював на Донбасі. Нові подробиці

У Великій Британії було оприлюднене справжнє ім’я одного з російських агентів, які, за даними британських спецслужб, причетні до отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в англійському місті Солсбері. Йдеться про полковника російських спецслужб – 39-річного Анатолія Чепигу, фахового російського військового, який, за інформацією розвідки Британії, брав участь у бойових діях у Чечні та на самому початку нинішньої війни на Донбасі.

Сайт журналістських розслідувань Bellingcat, заснований британським журналістом Еліотом Гіґґінсом, повідомив, що особисто президент Росії Володимир Путін нагородив у 2014 році полковника Анатолія Чепигу найвищою відзнакою Російської Федерації – званням героя Росії. Проте, на відміну від більшості осіб, яким було присуджено це звання у Росії, про Чепигу майже не подається жодної інформації. Британські фахівці вважають, що це звання Чепига отримав за його активну організаційну і дієву участь у збройному заколоті на Донбасі у 2014 році.

Загалом стало відомо, що Анатолій Чепига отримав понад 20 нагород та відзнак впродовж своєї служби. Британські слідчі встановили, що полковник Чепига входив до складу російського «Спецназу» впродовж 17 років, і ще 9 років працював таємним агентом під вигаданим іменем та прізвищем. Себто, йдеться далеко не про рядового виконавця завдань, а про досвідченого російського професійного військового з досвідом бойових дій і вбивства людей.

Театральна заява Путіна

Все це постає разючим контрастом до дещо театральної заяви президента Росії Володимира Путіна, що, мовляв, ті двоє, які називали себе «Петров» і «Боширов», яких вважають безпосередньо причетними до справи отруєння Сергія та Юлії Скрипалів, а також опосередковано, до смерті британської громадянки Дон Стерджесс, були простими туристами, які нібито лише хотіли побачити відомий собор у місті Солсбері.

Чепига, видаючи себе за «Руслана Боширова» навіть з’явився на російському телебаченні разом зі своїм співучасником, який назвав себе «Олександр Петров», затято наполягаючи, що вони лише були у відпустці в Англії, зокрема, у місті Солсбері, і не мають жодного стосунку до нападу на Скрипалів у цьому англійському місті.

Британські слідчі водночас зазначають, що зі встановленням справжнього імені одного з нападників, і надалі залишається таємницею реальна особа другого нападника, який назвався «Олександром Петровим». Однак із тих таки британських розвідувальних джерел випливає, що його реальне ім’я стане відомим вже невдовзі. Також британські слідчі напевно знають, що у цьому випадку було змінено лише прізвище, бо справжнім іменем другого співучасника нападу у Солсбері є ім’я Олександр. Відтак, встановлення справжнього прізвища другого російського агента, який взяв участь в отруєнні нервово-паралітичною речовиною «новачок» у місті Солсбері, постає справою буквально наступних кількох днів або тижнів.

Також фахівці антитерористичного відділу поліції у Великій Британії висловили свою цілковиту впевненість, що високе військове звання Анатолія Чепіги, не кажучи вже про його нагороди і відзнаки, а також реальний досвід бойових дій у Чечні та на території України, вказують на те, що завдання вбити в Англії шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля, було схвалено і видано на найвищому рівні російського керівництва, включно з самим колишнім агентом КДБ, а нині президентом Росії Володимиром Путіним.

«Приклад провалу російського ГРУ»

Не забарилась реакція найвищих ешелонів британської влади на оприлюднення справжнього імені, прізвища та військового звання одного з нападників у Солсбері. Так, колишній мер Лондона і міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон заявив, що останній оберт справи розслідування нападу із застосуванням хімічної зброї на терені Сполученого Королівства став черговою ганьбою для самого Володимира Путіна і Росії.

Це найостанніший приклад провалу російського ГРУ, який матиме абсолютно зворотній ефект від того, чого прагнули досягти росіяни

«Це найостанніший приклад провалу російського ГРУ, який матиме абсолютно зворотній ефект від того, чого прагнули досягти росіяни. Це все продемонструвало їхню нездатність і непрофесійність. Не існує сумнівів, що ця операція ГРУ мала на меті підтвердити статус Росії як супердержави, і показати, на що здатні росіяни. Отож, що Ви можете на це сказати, Володимире Путін?» – заявив колишній міністр закордонних справ Великої Британії і чільний політик правлячої Консервативної партії Борис Джонсон.

Оприлюднення справжнього імені одного з російських нападників у Солсбері співпало у часі із заявою прем’єр-міністра Сполученого Королівства Терези Мей на засіданні Ради безпеки ООН, яка попередила Росію про можливі наслідки її поведінки.

«Росія не мусить мати жодних сумнівів щодо того, коли вона не долучиться до позиції світового співтовариства з питання заборони на використання хімічної зброї, тоді Британія та її союзники змушені будуть здійснити серйозні кроки у відповідь», – наголосила з трибуни ООН Тереза Мей.