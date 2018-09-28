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28 Вересень 2018, Київ 20:35
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Путін бездарно підставився – екс-співробітник КДБ про справу Скрипалів

Путін бездарно підставився – екс-співробітник КДБ про справу Скрипалів
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Британські спецслужби встановили особу третього учасника замаху на Сергія та Юлію Скрипалів. Про це повідомляє видання Telegraph. Ця людина нібито провела «розвідку на місці» перед отруєнням і отримані дані передала «Олександру Петрову» і «Руслану Боширову». Перед цим міжнародна мережа дослідників Bellingcat і російське інтернет-видання Insider з’ясували, що під прізвищем «Боширова» ховається полковник ГРУ, «Герой Росії» Анатолій Чепига. Про нові обставини у цій справі говорили у програмі «Ваша Свобода» екс-голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, координатор ініціативи «Стоп терор» Семен Кабакаєв, кореспондент Радіо Свобода у Лондоні Богдан Цюпин, екс-депутат Держдуми Росії, колишній співробітник КДБ СРСР Геннадій Гудков.

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