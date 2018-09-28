Путін бездарно підставився – екс-співробітник КДБ про справу Скрипалів

Британські спецслужби встановили особу третього учасника замаху на Сергія та Юлію Скрипалів. Про це повідомляє видання Telegraph. Ця людина нібито провела «розвідку на місці» перед отруєнням і отримані дані передала «Олександру Петрову» і «Руслану Боширову». Перед цим міжнародна мережа дослідників Bellingcat і російське інтернет-видання Insider з’ясували, що під прізвищем «Боширова» ховається полковник ГРУ, «Герой Росії» Анатолій Чепига. Про нові обставини у цій справі говорили у програмі «Ваша Свобода» екс-голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, координатор ініціативи «Стоп терор» Семен Кабакаєв, кореспондент Радіо Свобода у Лондоні Богдан Цюпин, екс-депутат Держдуми Росії, колишній співробітник КДБ СРСР Геннадій Гудков.