«Такого приниження розвідка Росії ще не знала»: реакції на викриття «туриста» Боширова

Розслідувачі міжнародної групи Bellingcat та російського видання The Insider встановили, що «простий турист» «Руслан Боширов», який разом з «Олександром Петровим» їздив до британського Солсбері «подивитись на шпиль» місцевого собору, насправді є полковником ГРУ Анатолієм Чепігою і, окрім отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії, може бути причетний до війни на Донбасі.

Розслідування про «Боширова», який насправді виявився Чепігою, потрапило на перші шпальти багатьох британських видань:

Російському журналісту Аркадію Бабченку про зв’язок «Боширова»-Чепіги з ГРУ було зрозуміло одразу, щойно він дізнався про його прізвище.

«Уже тоді можна було матюкатись і битись головою об стіну, зриваючи з потилиці волосся зі стогоном: «Тупііііі, ну тупіііі»… Немає імені «Бошир». Є «Башир». В Росії є десяток спотворених «Боширових». І, як бруду, «Баширових». Якщо ти хочеш сховатися серед ворон, краще бути чорним… Дивно, чому не «Питров», – зазначає Бабченко.

Військовий оглядач Юрій Бутусов називає цю історію справжнім комедійним сюжетом для фільму. На його думку, отруєння Скрипаля стало одним із найбільш принизливих провалів в історії російських спецслужб.

«Рівень організації та розвитку нашого противника Росії не припиняє вражати. І ці люди погрожують усьому світу...» – іронізує він.

Найкумеднішим і найжахливішим фарсом російських спецслужб називає історію з Петровим і «Бошировим»-Чепігою політтехнолог Тарас Березовець. На його думку, такого приниження розвідка Росії ще ніколи не знала.

Непрофесійністю російських спецслужб вражений і Сергій Марченко. Він вказує на те, що навіть історію з жінкою, яка повідомила свого часу про «розіп'ятого хлопчика», «розкусили» набагато пізніше, ніж операцію «Боширова-Петрова»:

Натомість робота британців у розслідуванні справи отруєння Скрипалів у багатьох викликала захоплення. Правозахиснику Валерію Фуйору, наприклад, сподобалось те, що усю роздобуту у цьому процесі інформацію повідомляють порційно. На його думку, таким чином вони дають змогу росіянам і, зокрема, Путіну, ще більше заплутатись у брехні.

«Це і є професійна робота. А як би було у нас? Луценко, Грицак і Матіос уже б лізли до мікрофонів, відштовхуючи одне одного животами, а ПАПа говорив би про те, що тримав на контролі з першого дня цю блискучу операцію», – пише юрист.

Про українську владу у контексті розкриття «Боширова»-Чепіги згадує і блогер Дмитро Литвин. Його дивує, чому про цю людину дізнались тільки зараз і від іноземців, якщо, згідно з розслідуванням, цей чоловік брав участь у бойових діях на Донбасі.

«Здавалося б, це наша держава повинна була встановити і опублікувати, хто саме брав участь у війні проти України і тим більше заслужив якісь нагороди. Це наша держава повинна була постаратись, щоб життя цих людей стало складнішим і щоб всі дізналися, хто вони насправді», – наголошує він.

Після розслідування Bellingcat та The Insider багатьох тепер цікавить, як російська влада реагуватиме на оприлюднену розслідувачами інформацію.

На думку політичного оглядача Сергія Пархоменка, у Володимира Путіна тепер є лише два варіанти дій: заявити, що його ввели в оману підлеглі, які запевнили, що «Боширов» ніби-то не є співробітником ГРУ, або ж зізнатись у тому, що він сам є одним з авторів брехні.

«Роль президента Росії в цій операції полягала щонайменше в прикритті виконавців і виведенні їх з-під законної відповідальності. І в подальшому слід з'ясувати, чи вичерпується вона цим етапом, чи включала в себе також й інші злочинні дії», – пише він.

Тим часом блогер Антон Швець не виключає, що після такого викриття росіяни могли б зробити ще одне інтерв’ю з головним героями цієї історії, щоб довести, що «Боширов» і Чепіга – різні люди. Утім, іронізує він, це навряд чи станеться.

Як би могла виглядати ця розмова, пояснює інший блогер Сергій Наумович:

Чому саме це інтерв’ю досі не записане, розповідає Дмитро Жиболд: він каже, що Чепіга просто не може додзвонитись до журналістки Russia Today Маргарити Симонян через її розряджений мобільний.

Дещо інше пояснення має Олександр Бронзов. На його думку, затримка з випуском чергового інтерв’ю пов’язана з очікуванням відомого своїми перевтіленнями російського актора Сергія Безрукова, який і має зіграти роль Чепіги:

А от Ігор Ковальчук налаштований в цьому питанні більш скептично: припускає, що «Боширова»-Чепігу просто приберуть.

Такої ж думки і Роман Гуменюк:

Тим часом дехто непокоїться, що тепер Росія буде використовувати це у своїх цілях:

Але загалом історія з «Бошировим», який виявився Чепігою, знову викликала цілу хвилю жартів:

Утім, розслідування Bellingcat та The Insider вразило не всіх. Наприклад, журналіст InformNapalm Антон Павлушко вважає, що підтвердження того, що «Боширов» і Чепіга одна людина сумнівні.

«А з чого взагалі почали його шукати серед ГРУшників? А до чого тут іноземні мови? Тут або ось так щастило на кожному кроці, або це банально внутрішні російські розбірки, щось, на кшталт, ФСБ тролить ГРУ. Скоріш за все інформацію просто злили, а далі довелось доволі кострубато «описувати», як вийшли на Чепігу-Боширова. Можливо ще будуть наступні частини і нам стане все ясніше, але поки більше схоже на банальний злив інформації», – зауважує він.

У самій Росії тим часом називають «вкидом» нові дані про підозрюваного в отруєнні Скрипаля «Боширова».

«Новий вкид по Петрову і Боширову був здійснений відразу ж після виступу Т.Мей в Радбезі ООН на тему зброї масового знищення, в ході якого вона знову озвучила звинувачення на адресу Росії. Доказів немає – відповідно продовжують інформаційну кампанію, основне завдання якої відвернути увагу від головного питання: що сталося в Солсбері?» – написала речниця російського МЗС Марія Захарова.

Раніше самі «Петров» і «Боширов»-Чепіга в інтерв’ю російському державному телеканалу іномовлення RT заявили, що є бізнесменами і їздили в Солсбері як туристи. Це інтерв'ю було висміяне українською та міжнародною аудиторією.

Влада Великої Британії вважає, що за спробою отруєння колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки Юлії нервово-паралітичною речовиною «Новачок» у березні цього року стоїть Москва. У скоєнні нападу британська поліція підозрює саме «Боширова» і «Петрова». Наголошує, що це співробітники російської розвідки.