Британське видання The Telegraph пише, що британські спецслужби змогли встановити третього представника військової розвідки Росії, підозрюваного в причетності до отруєння нервово-паралітичною речовиною «Новачок» Сергія і Юлії Скрипалів у британському Солсбері.

За повідомленням, ця особа, імені якої не називають, відвідувала Солсбері для проведення розвідки перед отруєнням і планування нападу.

Офіційно спецслужби Британії цю інформацію не коментували.

Колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочку Юлію отруїли в березні цього року. Скрипалі відновилися після нападу, але через контакт із залишками отрути громадянка Великої Британії Дон Стерджес померла в червні, а її партнер Чарлі Роулі має значні проблеми зі здоров’ям.

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Британська влада звинуватила Росію в отруєнні. У скоєнні нападу британська поліція підозрює двох росіян з іменами «Руслан Боширов» і «Олександр Петров». Британська влада заявляє, що це співробітники російської розвідки. Ці особи виступили в ефірі підконтрольного Кремлю телеканалу RT і заперечували причетність до інциденту, а також зв’язок із російською розвідкою. Влада Росії також обвинувачення відкидає.

Днями група Bellingcat і російське видання The Insider опублікували розслідування, згідно з яким «Руслан Боширов» – це псевдонім полковника Головного розвідувального управління Росії Анатолія Чепіги. Bellingcat посилається на кілька джерел, знайомих із Чепігою, які підтвердили його особу.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова назвала розслідування Bellingcat і The Insider «новим вкидом».