МВС Британії відмовилося допомагати Росії у справі Скрипалів – посольство Росії

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії відмовило російській Генеральній прокуратурі в наданні правової допомоги в розслідуванні порушеної в Росії кримінальної справи про замах на колишнього розвідника Сергія Скрипаля і його дочку Юлію, заявляє посольство Росії в Лондоні.

Як обґрунтування відмови британська сторона посилається на пункт Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах, де йдеться, що «в допомозі може бути відмовлено, якщо запитувана сторона вважає, що виконання запиту може зашкодити суверенітетові, безпеці, громадському порядку або іншим суттєво важливим інтересам». Рішення про відмову ухвалили «на найвищому політичному рівні», цитує російське посольство заяву британського МВС.

Влада Великої Британії вважає, що за спробою отруєння колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки Юлії нервово-паралітичною речовиною «Новачок» у березні цього року стоїть Москва. У скоєнні нападу британська поліція підозрює двох росіян з іменами «Руслан Боширов» і «Олександр Петров». Британська влада заявляє, що це співробітники російської розвідки. Ці особи виступили в ефірі підконтрольного Кремлю телеканалу RT і заперечували причетність до інциденту, а також зв’язок із російською розвідкою.

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Напередодні група Bellingcat і російське видання The Insider опублікували розслідування, згідно з яким «Руслан Боширов» – це псевдонім полковника Головного розвідувального управління Росії Анатолія Чепіги. Bellingcat посилається на кілька джерел, знайомих із Чепігою, які підтвердили його особу.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова назвала розслідування Bellingcat і The Insider «новим вкидом».

Слідчий комітет Росії навесні повідомив про порушення справи про отруєння Юлії Скрипаль, громадянки Росії.