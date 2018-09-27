Справжнє ім'я «Боширова» – полковник ГРУ Чепига. Всі деталі розслідування The Insider і Bellingcat

Розслідувачі міжнародної групи Bellingcat та російського видання The Insider в середу опублікували третю частину знайдених у відкритому доступі і отриманих від неназваних джерел матеріалів, які доводять зв'язок «простих туристів» Олександра Петрова і Руслана Боширова з російським Міністерством оборони, а точніше – з колишнім ГРУ (нині – Головним управлінням Генштабу Міністерства оборони Росії). Як і передбачала з самого початку британська поліція, ім'я щонайменше одного з росіян, яких підозрюють в отруєнні Сергія та Юлії Скрипалів, виявилося вигаданим: «Продавець спортивного харчування Руслан Боширов» виявився полковником зовнішньої військової розвідки Росії (ГРУ) Анатолієм Чепигою. МЗС Росії назвало оприлюднені розслідувачами нові дані «новим вкидом».

Як викривали Олександра Петрова і Руслана Боширова. Хронологія.

5 вересня. Британська поліція називає імена двох підозрюваних в отруєнні Сергія та Юлії Скрипалів, підкреслюючи, що не знає, реальні це імена чи вигадані.

12 вересня. Володимир Путін каже, що підозрювані в отруєнні Скрипалів «відомі російській владі» і є «цивільними особами». «Сподіваюся, що вони самі з'являться і самі про себе розкажуть», – додав російський президент.

13 вересня. Російський телеканал Russia Today показує велике інтерв'ю з Петровим і Бошировим. На запитання про те, що вони робили в Солсбері, обидва відповіли, що їздили туди як туристи подивитися на кафедральний собор. Те, що вони їздили в Солсбері двічі – 3 і 4 березня, – пояснили тим, що 3 березня місто було «завалене снігом» і вони не змогли там погуляти, а на наступний день погода покращилася (знімки з камер спостереження, опубліковані британською поліцією, спростовують слова про «завалене снігом» Солсбері). Головний редактор RT Маргарита Симоньян не запитала, чому її співрозмовники купили квитки з Лондона до Москви на два рейси поспіль – вечірній 4 березня і нічний 5 березня (про це ще 5 березня написало російське видання «Фонтанка»). На запитання про те, чим вони заробляють на життя, Петров і Боширов заявили, що «торгують спортивним харчуванням» і працюють в «фітнес-індустрії».

14 вересня. Розслідувачі міжнародної групи Bellingcat та російського видання The Insider публікують отримані з неназваних джерел документи про видачу Петрову і Боширову внутрішніх російських паспортів. На документах є штамп «Даних не давати», телефонний номер, що, імовірно, має стосунок до Хорошевського району Москви (там розташована штаб-квартира Головного управління Генштабу, колишнього ГРУ), і позначка «с.с.», яку автори публікації трактують як абревіатуру «совершенно секретно».

15 вересня. Журналісти додзвонюються за вказаним в анкеті телефонним номером і підтверджують, що він належить Міністерству оборони.

20 вересня. Bellingcat і The Insider публікують виписку з системи реєстрації на рейс, в якій є номери закордонних паспортів Петрова і Боширова. Автори публікації стверджують: всі цифри номерів їхніх паспортів, крім трьох останніх, збігаються з номером паспорта росіянина Едуарда Широкова (Шишмакова), який, на думку влади Чорногорії, був організатором невдалого військового перевороту в цій країні в жовтні 2016 року. У публікаціях Bellingcat і The Insider також наводяться отримані з неназваних джерел дані про інші закордонні поїздки Петрова і Боширова – в Лондон, Женеву, Париж, Амстердам і інші західноєвропейські міста. Також розслідувачі припускають, що саме Петров і Боширов були тими росіянами, які, за повідомленнями, були затримані раніше в Нідерландах за підозрою в стеженні за швейцарською хімічною лабораторією в Шпіці і спробі злому її комп’ютерної мережі.

25 вересня. ФСБ Росії фактично підтверджує справжність даних про паспорти Петрова і Боширова, повідомляючи, що шукає винуватців їх витоку.

У новому розслідуванні Bellingcat і The Insider розкривають справжнє ім'я одного з тих, кого Велика Британія звинувачує в отруєнні Скрипалів.

Розслідувачі заявляють, що «Руслан Боширов» – це полковник ГРУ Анатолій Володимирович Чепига, який народився 5 травня 1979 року в селі Миколаївка Амурської області Росії, розташованої на російсько-китайському кордоні. Авторам публікації вдалося знайти його фотографію, схожу з уже опублікованими фотографіями Руслана Боширова, серед знімків випускників Далекосхідного вищого загальновійськового командного училища імені Рокоссовського (ДВЗКУ). Це училище є одним з основних центрів підготовки співробітників ГРУ для операцій за кордоном. Знімок, зроблений в Чечні під час другої чеченської війни, є у відкритому доступі й досі.

Автори публікації пишуть, що шукали Боширова майже навмання, перебираючи списки і доступні в інтернеті фотографії випускників військових училищ, де готують співробітників ГРУ, за 2001-2003 роки (саме так і вдалося вийти на «чеченське фото»). Перевіряючи дані одного з випускників, які за віком могли б бути Петровим або Бошировим, знайшли його ім'я у відкритій базі даних. Там як адреса була вказана військова частина 20662 в Хабаровську – це 14-а бригада спецназу ГРУ.

Втім, основним доказом того, що «Боширов» і Чепига – одне і те ж обличчя, є опублікований Bellingcat і The Insider фрагмент виписки з автоматизованої системи «Російський паспорт». Радіо Свобода не може підтвердити справжність цього документа (дані системи є конфіденційними), а автори публікацій Bellingcat і The Insider не повідомляють, як виписка потрапила в їхні руки. Однак людина на фотографії в системі дійсно дуже схожа на Руслана Боширова.

Дата народження Чепиги в цьому документі – 5 квітня 1979 року, тоді як у виписці з системи реєстрації на рейс «Москва – Лондон», опублікованій раніше, навпроти прізвища Боширова зазначено, що він народився 12 квітня 1978 року. Таким чином, вважають розслідувачі, «створюючи» з Чепиги Боширова, в ГРУ «зробили його старшим» на 1 рік.

Виявилося, що в Чечні Чепига був тричі, а в 2014 році отримав звання Героя Росії «за виконання миротворчої місії». Як припускають в Bellingcat і The Insider, за цими словами ховається участь у війні на сході України.

«Героєм можна стати і в наш, здавалося б, мирний час. Уродженець села Миколаївка, випускник ДВЗКУ 2001 року Чепига Анатолій Володимирович, тричі був у відрядженні в Чечні, має понад 20 нагород і відзнак. А в грудні 2014 року полковнику Чепизі А .В. за виконання миротворчої місії присвоєно звання Героя Російської Федерації», – зазначено на сайті відділення ДОСААФ в Амурській області.

МЗС Росії назвало оприлюднені розслідувачами дані про те, що «Руслан Боширов» виявився полковником зовнішньої військової розвідки Росії (ГРУ) Анатолієм Чепигою, «новим вкидом».

«Новий вкид по Петрову і Боширову був здійснений відразу ж після виступу Т.Мей в Радбезі ООН на тему зброї масового знищення, в ході якого вона знову озвучила звинувачення на адресу Росії. Доказів немає – відповідно продовжують інформаційну кампанію, основне завдання якої відвернути увагу від головного питання: що сталося в Солсбері?», – написала речниця російського МЗС Марія Захарова у Facebook.

Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні 4 березня 2018 року в англійському місті Солсбері. На думку британських слідчих, отруйна речовина класу «Новачок» російського походження була нанесена на ручку дверей будинку Сергія Скрипаля. Лондон звинуватив в отруєнні Скрипалів бойовою хімічною зброєю, яку почали розробляти в часи СРСР на території Росії, нинішню російську владу. Москва відкидає ці звинувачення. Юлію Скрипаль виписали з лікарні 10 квітня, її батька – 18 травня.

У відповідь на отруєння Скрипалів Велика Британія 14 березня оголосила про видворення з країни 23 російських дипломатів, звинувативши Росію в порушенні Конвенції про заборону хімічної зброї. В знак солідарності з Великою Британією російських дипломатів видворили країни ЄС, США, Канада та Австралія. Росія відповіла дзеркальним видворенням дипломатів.

4 липня «Новачком» отруїлися двоє жителів сусіднього із Солсбері міста Еймсбері. 44-річна Дон Стерджесс померла 9 липня, а 45-річний Чарльз Роулі, який отруївся разом з нею, вижив. Як з'ясувалося пізніше, Роулі випадково знайшов (де саме – він не пам'ятає) ємність від парфумів Nina Ricci з рідиною всередині і подарував її своїй партнерці, яка нанесла рідину з флакона на зап'ястя.

Оригінал – на сайті Російської редакції Радіо Свобода