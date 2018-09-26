Посли ЄС погодили новий санкційний режим проти людей, які застосовують хімічну зброю – джерела

Посли Європейського союзу погодили новий санкційний режим проти людей, які застосовують хімічну зброю, повідомляють джерела Радіо Свобода. За їхніми словами, наразі жодна особа не була включена до списку.

Рішення ухвалили у зв’язку з отруєнням російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в британському містечку Солсбері на початку березня.

Європейські лідери у своїх письмових висновках за результатами саміту ЄС у Брюсселі наприкінці червня закликали «прийняти якомога швидше новий європейський режим обмежувальних заходів у відповідь на використання та розповсюдження хімічної зброї».

За даними кількох джерел в європейських інституціях, ЄС ще «далекий від включення осіб до списку» згідно з новим санкційним режимом, який міністри закордонних справ ЄС мають схвалити під час зустрічі в Люксембурзі 15 жовтня.

Велика Британія, яка була ключовою дійовою особою під час створення нових обмежувальних заходів, також просуває ще два санкційні режими – щодо кіберактивності та порушення прав людии

ЄС наразі не запроваджував санкцій щодо Росії через отруєння в Солсбері Скрипаля та його дочки. Водночас 17 членів Європейського союзу вислали близько 40 російських дипломатів зі своїх країн.

Отруєння в березні Скрипалів викликало дипломатичну кризу у відносинах між Великою Британією і Заходом, з одного боку, і Росією, з іншого. Лондон звинуватив в отруєнні Скрипалів бойовою хімічною зброєю, яку почали розробляти в часи СРСР на території Росії, нинішню російську владу. Москва відкидає ці звинувачення.

5 вересня прокуратура Великої Британії назвала імена громадян Росії, підозрюваних в отруєнні нервово-паралітичною речовиною «Новачок» Сергія Скрипаля і його дочки Юлії у Солсбері: це громадяни Росії Олександр Петров і Руслан Боширов.

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей стверджує, що вони є офіцерами російської військової розвідки. 13 вересня президент Росії Володимир Путін заявив, що названі Британією підозрювані насправді є цивільними.

Самі Петров і Боширов в інтерв’ю російському державному телеканалу іномовлення RT заявили, що є бізнесменами і їздили в Солсбері як туристи.