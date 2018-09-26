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26 Вересень 2018, Київ 20:34
Новини | Міжнародні

Посли ЄС погодили новий санкційний режим проти людей, які застосовують хімічну зброю – джерела

Місце отруєння Сергія та Юлії Скрипалів, Солсбері, Британія, 11 березня 2018 року

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Посли Європейського союзу погодили новий санкційний режим проти людей, які застосовують хімічну зброю, повідомляють джерела Радіо Свобода. За їхніми словами, наразі жодна особа не була включена до списку.

Рішення ухвалили у зв’язку з отруєнням російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в британському містечку Солсбері на початку березня.

Європейські лідери у своїх письмових висновках за результатами саміту ЄС у Брюсселі наприкінці червня закликали «прийняти якомога швидше новий європейський режим обмежувальних заходів у відповідь на використання та розповсюдження хімічної зброї».

За даними кількох джерел в європейських інституціях, ЄС ще «далекий від включення осіб до списку» згідно з новим санкційним режимом, який міністри закордонних справ ЄС мають схвалити під час зустрічі в Люксембурзі 15 жовтня.

Велика Британія, яка була ключовою дійовою особою під час створення нових обмежувальних заходів, також просуває ще два санкційні режими – щодо кіберактивності та порушення прав людии

ЄС наразі не запроваджував санкцій щодо Росії через отруєння в Солсбері Скрипаля та його дочки. Водночас 17 членів Європейського союзу вислали близько 40 російських дипломатів зі своїх країн.

Отруєння в березні Скрипалів викликало дипломатичну кризу у відносинах між Великою Британією і Заходом, з одного боку, і Росією, з іншого. Лондон звинуватив в отруєнні Скрипалів бойовою хімічною зброєю, яку почали розробляти в часи СРСР на території Росії, нинішню російську владу. Москва відкидає ці звинувачення.

5 вересня прокуратура Великої Британії назвала імена громадян Росії, підозрюваних в отруєнні нервово-паралітичною речовиною «Новачок» Сергія Скрипаля і його дочки Юлії у Солсбері: це громадяни Росії Олександр Петров і Руслан Боширов.

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей стверджує, що вони є офіцерами російської військової розвідки. 13 вересня президент Росії Володимир Путін заявив, що названі Британією підозрювані насправді є цивільними.

Самі Петров і Боширов в інтерв’ю російському державному телеканалу іномовлення RT заявили, що є бізнесменами і їздили в Солсбері як туристи.

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