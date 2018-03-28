США і союзники вислали 151 російського дипломата – Держдепартамент

Сполучені Штати і союзники на сьогодні вислали 151 російського дипломата у зв’язку з отриманням у Великій Британії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки, повідомила речниця Державного департаменту США Гедер Науерт.

«Кінцевий результат – 151 російський розвідник відправлений додому в Москву. Це свідчення того, наскільки серйозно світ сприймає російську глобальну кампанію з підриву міжнародного миру і стабільності, загрозу суверенітету і безпеки країн по всьому світу, дискредитації західних інститутів», – сказала.

Водночас вона додала, що Вашингтон «тримає відкритими двері» для діалогу з Росією.

«Якщо Росія хоче поліпшити відносини, вона має насамперед визнати свою відповідальність за атаку в Солсбері та припинити безвідповідальну агресивну поведінку», – заявила Науерт.

Уряди понад 20 країн оголосили про вислання російських дипломатів у зв’язку з отруєнням Скрипалів. Зокрема, президент США Дональд Трамп розпорядився вислати 60 російських дипломатів і закрити російське консульство в Сієтлі. Аналогічні заходи, хоча і менш масштабні, ухвалили і країни Європи. Україна заявила, що видворить 13 російських дипломатів.

27 березня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що альянс висилає сімох представників російської місії.