Україна заборонила в’їзд 23 росіянам, висланим із Британії через «справу Скрипаля» – СБУ

Україна заборонила в’їзд 23 росіянам, висланим із Великої Британії через отруєння в британському Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії, повідомила Служба безпеки України.

«СБУ закрила в’їзд 23 громадянам Росії, причетним до розвідувальних служб Росії, яких видворено з Британії у зв'язку з отруєнням Сергія Скрипаля та його дочки. Голова СБУ зазначив, що їхня діяльність є зухвалим знущанням над однією з ключових функцій дипломатичного представництва – заохочення дружніх стосунків між державами», – заявили в спецслужбі.

Голова СБУ Василь Грицак заявив, що російські розвідники під прикриттям дипломатів дедалі частіше вдаються до провокацій, спрямованих на підрив основ міжнародної стабільності й безпеки.

Сергій Скрипаль та його дочка Юлія були госпіталізовані 4 березня. Слідчі вважають, що їх отруїли виробленою в Росії нервово-паралітичною речовиною «Новачок». 22 березня суддя Дейвід Вільямс, який видав слідству дозвіл на відбір зразків крові Скрипалів заявив, що може йтися про пошкодження мозку в обох через отруєння. Поліцейського, який теж постраждав від контакту з хімічною речовиною, уже виписали з лікарні.

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила Росію в отруєнні колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії й оголосила про вислання 23 російських дипломатів.

17 березня Росія оголосила персонами нон ґрата 23 дипломатів з Британії. Москва заперечує свою причетність до отруєння.

Уряди понад 20 країн оголосили про вислання російських дипломатів у зв’язку з отруєнням Скрипалів. Наразі йдеться про видворення 143 росіян із 26 країн. Зокрема, президент США Дональд Трамп розпорядився вислати 60 російських дипломатів і закрити російське консульство в Сієтлі. Аналогічні заходи, хоча і менш масштабні, ухвалили і країни Європи. Україна заявила, що видворить 13 російських дипломатів.

27 березня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що альянс висилає сімох представників російської місії.