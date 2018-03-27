​​«Це ще не дно конфлікту» – експерт про видворення дипломатів Росії

Після дипломатичного демаршу варто чекати агресії Росії під час виборів в Україні, переконаний співдиректор програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова Михайло Пашков. А Сергій Солодкий дивується тому, що Україна висилає російських дипломатів тільки зараз. Він припускає, що раніше подібні заходи влада просто не афішувала.

Співдиректор програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова Михайло Пашков вважає видворення депутатів преамбулою жорсткого дипломатичного протистояння. На його думку, Захід почав більш серйозно сприймати російську загрозу.

Існувало таке ставлення до ситуації на сході України, Криму, що це такий периферійний конфлікт на узбіччі Європи

«В західному світі, в тому числі на європейському континенті, існувало таке ставлення до ситуації на сході України, Криму, що це такий периферійний, локальний конфлікт на узбіччі Європи, який не стосується Європейського союзу та жителів Європи, він десь там відбувається далеко. Після, зокрема, цих подій в Британії виявилось, що російська експансія, агресія прийшла до європейського дому», – коментує він.

Хоча отруєння у англійському Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля не було першою ознакою російського втручання у внутрішні справи країн Європи, Пашков вважає його останньою краплею, яка перевела кількість таких втручань у якісну реакцію Заходу.

Будуть інші санкційні дії, арешт сумнівного майна російських високопосадовців

«Такий дипломатичний демарш – як мені здається, цим не закінчиться. За цим будуть, очевидно, інші санкційні дії, про що вже говорить Британія – про арешт сумнівного майна деяких російських високопосадовців в Англії. Тому я думаю, що це ще не дно конфлікту», – переконаний експерт.

Перший заступник директора центру «Нова Європа» Сергій Солодкий не приховує подиву з приводу того, що Україна висилає дипломатів тільки зараз, через чотири роки після початку війни.

Може бути, що досі Україна видворяла дипломатів, але без публічності

«Може бути кілька пояснень, одне з них: що досі Україна видворяла дипломатів, але без надання публічності цим крокам. І загалом в дипломатичній практиці так заведено: коли держава виявляє шпигунів, дипломатів, які працюють невідповідно до свого службового мандату, держава тихо видворяє», – міркує Солодкий і додає: гучні видворення зазвичай відбуваються під час міждержавної конфронтації.

13 осіб – це надто занижена кількість

Водночас він вважає досить імовірним, що в посольстві Росії працює чимало представників російських спецслужб: «Думаю, що 13 осіб – це надто занижена кількість, особливо зважаючи на те, що дві країни перебувають у стані війни, і країна фактично нашпигована представниками російської розвідки. Посольство, очевидно, є найбільшим осереддям такої шпигунської діяльності».

Директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортнік припускає, що зараз Росія буде намагатися пом’якшити конфлікт між країнами, а її справжні наміри світ побачить ближче до кінця року.

Розгортання цього скандалу і перехід його в більш гостру форму буде створювати загрозу і ризики для проведення на належному рівні Чемпіонату світу з футболу

«Росія зараз намагається цей скандал спустити на гальмах, тому що в Росії Чемпіонат світу з футболу. Розгортання цього скандалу і перехід його в більш гостру форму буде створювати загрозу і ризики для проведення на належному рівні Чемпіонату світу з футболу. Тому Росія виступатиме з якимись миротворчими закликами», – прогнозує аналітик.

За спостереженнями Михайла Пашкова, все вказує на поступове згортання дипломатичних відносин із Москвою.

Припинення дипломатичних відносин має супроводжуватись серйозним аналізом

«На сьогодні дипвідносин як таких в нас немає де-факто. Де-юре на такий крок піти в перспективі, очевидно, доведеться. Але тут треба дійсно прораховувати певні варіанти і наслідки. Будь-який політичний крок такого масштабу, як припинення дипломатичних відносин, повинен супроводжуватись серйозним аналізом. В тому числі і стосовно українських громадян, які знаходяться на території Росії: в якій формі вони опиняться. Те саме стосується і політв’язнів», – нагадує Пашков. Саме наявність великої кількості українських громадян в Росії він називає основним стримувальним чинником, якого немає в західних країн.

На тлі фактичної відсутності дипломатичних відносин Пашков очікує від Росії спроб розхитати ситуацію в Україні через підбурення сепаратистських настроїв в регіонах, дискредитацію чинної влади та підтримку «русского мира» в інформаційному просторі. На його думку, Росія готуватиметься зробити це під час виборів наступного року.

Основні резерви Росія зосередить на періоді виборчої кампанії в Україні

«Основні резерви Росія зосередить на періоді виборчої кампанії в Україні, кінець цього року – початок наступного. І треба серйозно до цього готуватись і вживати заходів: від політико-правових і закінчуючи адміністративною та військовою участю, можливо, навіть розробити план із забезпечення безпеки виборчої кампанії в Україні», – переконаний він.

Надзвичайний і повноважний посол України Маркіян Лубківський оцінює висилку російських дипломатів як хід правильний, проте запізнілий. На його думку, це треба було зробити ще на початку російської агресії.

Говорити про те, що такий крок зроблено на знак солідарності із Великою Британією, неправильно

«Те, що такий крок зроблено зараз – це добре. Єдине, мені видається, говорити про те, що такий крок зроблено на знак солідарності із мешканцями Солсбері, Великою Британією, дещо неправильно. Очевидно, ті, хто радив президенту такі речі формулювати, мали б на перше місце поставити агресію Росії проти України», – міркує дипломат.

Лубківський не боїться погіршення українсько-російських відносин внаслідок видворення представників посольства – на його думку, Україна не має що втрачати в цьому плані. Водночас реакція Сполучених Штатів, за його словами, означає посилення тиску.

Дивує і вражає позиція США

«Я сприймаю видворення російських дипломатів як частину санкцій, які стають дедалі жорсткішими і в цьому плані справді дивує і вражає позиція США насамперед, які просто безпрецедентно закрили консульство в Сіетлі, видворили 60 російських дипломатів», – каже посол.

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