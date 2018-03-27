«Ого» – безпрецедентний масштаб видворення російських дипломатів вразив експертів

Одночасне видворення значної кількості російських дипломатів та розвідників з низки європейських країн та США є ефектним кроком, який відновлює відчуття атмосфери «холодної війни», але не є найбільш ефективним покаранням для Росії. На зміну вигнаним російським дипломатам прибудуть нові, натомість так і не покарано винних в отруєнні колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля, не знищено і здатність Росії фінансувати операції, спрямовані проти країн Заходу. Про це заявляє оглядач-міжнародник Леонід Рагозін.

Країни Європи та США майже синхронно заявили про видворення російських дипломатів у відповідь на отруєння на території Великої Британії колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля. ЄС, США, Велика Британія офіційно покладають відповідальність на Москву.

Стало відомо, що США видворять 60 російських дипломатів (офіційне повідомлення називає їх «розвідниками»), Україна – 13, Литва – 3, Латвія –1, Польща, Німеччина та Франція – по 4. Загалом, як відзначила голова уряду Великої Британії Тереза Мей, 18 різних країн 26 березня вирішили вислати понад 100 російських дипломатів.

Повідомляється, що у США також закриють російське консульство у Сіетлі. Загалом у США, за повідомленнями, нині лишається 40 російських розвідників.

«За ними буде легше слідкувати ФБР», – наводить слова представника Білого дому з приводу видворення дипломатів журналіст CBS Марк Ноллер.

Попри розмах заходів проти російських розвідників та дипломатів, не всі переконані, що такі заходи є адекватним покаранням за отруєння Сергія Скрипаля та ширше – за російську агресію проти Заходу.

«Видворення дипломатів посилює зв'язок між Путіним та його виборцями, тому що укріплює їх сприйняття Росії, як країни, яку з усіх боків обступили вороги. Натомість санкції проти активів державної мафії послабили б цей зв'язок, тому що росіяни не співчувають клептократам з Росії, які живуть у Лондоні», – твітує оглядач-міжнародник Леонід Рагозін.

«Проте відігравання на публіку сценаріїв «холодної війни» зараз вигідне обом сторонам. Вигнали цих дипломатів, значить нові російські дипломати займають їх місце і отримають досвід роботи в нових країнах. Але ж не дипломати керують грошима мафіозної держави і не вони страчують подвійних агентів», – відзначив Рагозін.

Загалом же міжнародні коментатори, ЗМІ та експерти відзначають масштабність видворення дипломатів.

«Ого! Я не очікував такого масштабу від США після того, як у грудні 2016-го Обама вигнав 35 російських дипломатів, але тепер можна скласти уявлення, скільки ж розвідників має Росія і скільки реальних дипломатів у США», – твітує Ян Бонд, директор з питань міжнародної політики у Centre for European Reform (Лондон).

«Якщо Росія продовжить вести гібридну війну проти Заходу, Путіна треба покарати ще більше», – твтіує колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фоґ Расмуссен.

Пропозиції коментаторів щодо наступних кроків для США та Заходу близькі до заходів, на відсутність яких бідкався вищезгаданий Рагозін.

«Прекрасно бачити, як західний альянс підтримує Велику Британію цим масовим видворенням. Ось так і треба використовувати важелі впливу проти Росії та Путіна. А також треба заарештувати активи та взятись за підручних Путіна, які займаються російськими хакерськими програмами», – твітує Арі Флайшер, колишній прес-секретар Білого дому в адміністрації Джорджа Буша-молодшого.

У США ж прихильники президента Дональда Трампа назвали видворення дипломатів доказом беззмістовності будь-яких закидів про змову Трампа із Кремлем.

«Не пригадаю, щоб Обама видворив 60 росіян після того, як Путін вдерся до Криму. І люди кажуть, що Путіна купила та контролює Росія?», – твітує американський активіст-консерватор, прихильник Трампа, Чарлі Кірк.

«Я абсолютно переконаний, що божевільні, помішані на теорії змови демократи назвуть вигнання дипломатів Росії із США доказом «змови» Трампа та Росії», – твітує Ден Бонґіно, колишній співробітник американських спецслужб, популярний американський автор.

Критики Трампа дійсно оперативно зорієнтувались і знайшли, чим дорікнути президенту США.

«Трамп наказав видворити 60-х російських дипломатів – це майже стільки, скільки американців пішли у відставку або були звільнені із Білого дому», – твітує гуморист Нік Джес Паппас.

Не лишилась без уваги і Україна, яка 26 березня видворила 13-х представників російського дипломатичного корпусу.

«Заслуговує уваги те, що в Україні досі лишається так багато російських дипломатів, попри те, що Росія вдерлася в Україну і загарбала частину її території. Це демонструє, наскільки ці дві країни пов'язані на усіх рівнях», – твітує Макс Седдон, журналіст впливового видання The Economist.

Як повідомляється, росіянам дається тиждень для того, щоб залишити територію США.