Росія про видворення дипломатів: цей недружній крок не пройде безслідно

Міністерство закордонних справ Росії рішення низки країн про вислання російських дипломатів у зв’язку зі «справою Скрипаля» називає недружнім роком і обіцяє кроки у відповідь.

«Провокаційний жест горезвісної солідарності з Лондоном цих країн, що послухалися владу Великобританії в т.зв. «справі Скрипаля» і не спромоглися розібратися в обставинах того, що сталося, є продовженням конфронтаційної лінії на ескалацію ситуації», – йдеться у заяві міністерства.

Російське дипломатичне відомство розглядає «цей крок як недружній і який не відповідає завданням та інтересам встановлення причин і пошуку винних в інциденті».

«Само собою зрозуміло, що вказаний недружній крок цієї групи країн не пройде безслідно і ми на нього відреагуємо», – додають у міністерства.

26 березня щонайменше 16 країн ухвалили рішення вислати російських дипломатів через отруєння в Британії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

Німеччина, Франція і Польща повідомили, що вишлють по чотири російські дипломати, Чехія і Литва – по три, Італія, Данія і Нідерланди – по два, а Латвія – одного.

Також про рішення вислати російських дипломатів повідомили Україна і США.

Екс-розвідника Сергія Скрипаля та його дочку Юлію виявили 4 березня непритомними на лавці в парку Солсбері на півдні Великої Британії. Пізніше британські слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною з серії «Новачок», яку розробили в Росії (СРСР). 66-річний Сергій Скрипаль та його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані.

14 березня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила Росію в отруєнні Скрипаля і його дочки й оголосила про вислання 23 російських дипломатів. Цей захід підтримали в адміністрації президента США. Про розробку схожих санкцій також оголосив президент Франції.

17 березня Росія оголосила про вислання 23 британських дипломатів, скасувала поновлення роботи генконсульства Британії в Санкт-Петербурзі, а також заявила про припинення діяльності Британської ради.