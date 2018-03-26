Трамп наказав вислати «десятки» російських офіцерів розвідки – Білий дім

Президент США Дональд Трамп наказав вислати «десятки» російських офіцерів розвідки через отруєння в Британії колишнього подвійного шпигуна з Росії Сергія Скрипаля, повідомила прес-служба Білого дому.

«Сьогодні президент Дональд Трамп наказав вислати десятки російських розвідників з США та закрити російське консульство в Сіетлі через його наближеність до однієї з наших підводних баз і Boeing (компанія була заснована саме в цьому місті, зараз там розташований завод – ред.). Сполучені Штати проводять цю акцію спільно з нашими союзниками по НАТО та партнерами по всьому світу у відповідь на використання Росією військової хімічної зброї на теренах Сполученого Королівства», – пояснили рішення в Білому домі.

За даними інформаційних агентств, мова йде про 60 російських дипломатів.

Про видворення російських дипломатів оголосили, зокрема, Україна і Німеччина.

Екс-розвідника Сергія Скрипаля та його дочку Юлію виявили 4 березня непритомними на лавці в парку Солсбері на півдні Великої Британії. Пізніше британські слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною з серії «Новачок», яку розробили в Росії (СРСР). 66-річний Сергій Скрипаль та його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані.

14 березня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила Росію в отруєнні Скрипаля і його дочки й оголосила про вислання 23 російських дипломатів. Цей захід підтримали в адміністрації президента США. Про розробку схожих санкцій також оголосив президент Франції.

17 березня Росія оголосила про вислання 23 британських дипломатів, скасувала поновлення роботи генконсульства Британії в Санкт-Петербурзі, а також заявила про припинення діяльності Британської ради.